«Валенсия» - «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:03

Валенсия

«Валенсия» крайне неудачно стартовала в нынешнем сезоне в чемпионате Испании – долгое время «летучие мыши» шли неподалеку от зоны вылета, но Марселино удалось исправить ситуацию. Сейчас «Валенсия» уже седьмая в таблице и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на шесть очков, явно делая ставку на финиш в первой четверке.

Из группы в Лиге Чемпионов «Валенсии» выйти не удалось, она оказалась третьей, пропустив вперед таких монстров как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Тем не менее, в Лиге Европы команда Марселино не испытала никаких проблем с «Селтиком», обыграв его 2:0 в гостях и 1:0 на своем поле.

У хозяев есть два травмированных игрока - Эсекьель Гарай и Хавьер Хименес.

Краснодар

«Краснодар» проводит один из лучших сезонов в своей истории – команда Мурада Мусаева ведет борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге и творит сенсации в еврокубках. В национальном чемпионате «быки» пока идут на втором месте, проигрывая лидеру «Зениту» три очка. В последнем туре «Краснодару» не удалось обыграть «Спартак», матч закончился ничьей 1:1 в Москве.

В Лиге Европы «быки» сумели пройти очень серьезного соперника в лице «Байера». После нулевой ничьей на своем поле российский клуб довольно долго удерживал такой же результат и в гостях, но затем Магомед-Шапи Сулейманов элегантно реализовал штрафной удар. Все, что смог сделать «Байер» - это сравнять счет, но этого не хватило для прохода в следующий раунд.

Не сможет помочь «Краснодару» только Станислав Крицюк.

Статистика

Только в одном из четырех домашних матчей в еврокубках «Валенсия» не пропускала

«Краснодар» сыграл в нынешней Лиге Европы четыре матча в гостях и только в одном из них не смог забить

«Краснодар» является самой результативной командой Премьер-Лиги – на его счету 32 гола в 18 матчах

«Краснодар» сыграл в гостях в этом сезоне 16 матчей во всех турнирах и только в двух из них не смог забить

Прогноз

«Валенсия» серьезно прибавила в качестве футбола в последних матчах, стремительно поднявшись по турнирной таблице в чемпионате Испании. Очевидно, что «летучие мыши» находятся сейчас на подъеме – как в психологическом плане, так и в физическом. Однако, спады у команды время от времени случаются и все оптимистичные прогнозы болельщиков еще могут не оправдаться.

«Краснодар» уже продемонстрировал, что авторитетов он не признает – «быки» показывают свой фирменный комбинационный футбол, против которого немцы не нашли противоядия. Несмотря на хорошую форму, «Валенсия» далеко не безгрешна в обороне, быстрая и эффективная атака «быков» вполне может заставить ее капитулировать.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – «Краснодар» забьет. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.81

Источник: www.vseprosport.ru