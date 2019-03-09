ЦСКА – «Рубин»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:26

ЦСКА

Слабый старт в чемпионате не позволил ЦСКА выступить в полную силу, да и участие в Лиге Чемпионов наложило отпечаток на турнирное положение «армейцев». В данный момент команда Виктора Гончаренко находится на третьем месте с 30 очками в активе, уступая лидеру «Зениту» семь баллов.

В последнем туре «армейцы» весьма неожиданно проиграли «Арсеналу» в гостях со счетом 0:2 – матч проходил на нейтральном поле в Грозном, что придает результату еще больший привкус сенсации. Поражение прервало серию ЦСКА из пяти матчей без поражений в чемпионате, но прогнозы на чемпионство остаются для команды Гончаренко достаточно оптимистичными.

Не помогут команде сегодня Алан Дзагоев, Константин Кучаев и Виктор Васин.

Рубин

«Рубин» очень солидно провел первую часть сезона – команда Курбана Бердыева сумела удержаться в верхней части таблицы и до сих пор остается претендентом на еврокубки. В активе казанцев имеется 28 очков, что всего на одно меньше, чем у пятого «Локомотива», что дает все основания болельщикам рассчитывать на выход в Лигу Европы по итогам сезона.

На неделе «Рубин» не смог отыграть один гол отставания у «Локомотива» в Кубке России. После сухого поражения в Москве у команды Бердыева было не так много шансов зацепиться за выход в полуфинал, и сенсации не произошло - «железнодорожники» выиграли 1:0 в Казани и прошли уверенно дальше.

У гостей проблем с травмами нет.

Статистика

В последних шести домашних матчах ЦСКА четыре раза обыгрывал «Рубин»

четыре раза обыгрывал «Рубин» Последние два домашних матча в Премьер-Лиге ЦСКА выиграл

выиграл В восьми выездных матчах этого сезона «Рубин» смог добыть всего одну победу

Прогноз

ЦСКА долго и усиленно готовился к старту весенней части чемпионата, но в поединке с «Арсеналом» не смог проявить себя, проиграв практически без шансов. Таким футболом был крайне раздражен Гончаренко, в планах которого не только финиш в зоне Лиги Чемпионов, но и золотые медали.

Очевидно, что «армейцы» сделают ставку на победу и будут очень активны у чужих ворот, высокая конкуренция в таблице их на это обязывает. «Рубин» в первом туре одержал победу над «Ахматом», но смотрелся крайне неубедительно – можно смело сказать, что он находится сейчас далеко не в лучшей форме, да и кадровые потери значительно ослабили команду.

По нашему мнению, у гостей шансов нет. Прогноз – победа ЦСКА . В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru