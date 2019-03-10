«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:13

Арсенал

«Арсенал» последние несколько недель показывал неплохие результаты, особенно прибавив как раз в Премьер-лиге. Случилось это очень вовремя, поскольку «канониров» уже догнал и перегнал «Манчестер Юнайтед», который до сих пор на хорошем ходу.

В четырех последних матчах АПЛ команда Унаи Эмери заработала десять очков, обыграв «Хаддерсфилд» (2:1), «Саутгемптон» (2:0) и «Борнмут» (5:1), а также сыграв вничью с «Тоттенхэмом» в гостях (1:1). Это позволило «Арсеналу» остаться на пятой строчке, отпустив МЮ лишь на один балл.

С топ-клубами «канониры» в этом сезоне играют лучше, чем в предыдущем. Особенно на своем поле. На «Эмирейтс» «Арсенал» побеждает почти всех, выиграв в Премьер-лиге здесь все восемь предыдущих матчей. Из конкурентов «канониры» обыграли дома «Тоттенхэм» (4:2) и «Челси» (2:0), сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1), а проиграли только «Манчестер Сити» (0:2).

Однако потерпели неудачи подопечные Эмери на «Эмирейтс» в других турнирах, проиграв «Тоттенхэму» (0:2) в Кубке Лиги, а также уступив МЮ в Кубке Англии (1:3).

Травмированы у «Арсенала» сейчас Роб Холдинг, Дэнни Уэлбек и Эктор Бельерин, а дисквалифицирован на три матча Лукас Торрейра.

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» подходит к этому поединку в ранге абсолютных героев. «Красные дьяволы» отыграли поражение 0:2 в поединке с ПСЖ , обыграв французов на выезде 3:1. К слову, парижане являются единственными, кому проиграл МЮ после назначения Уле-Гуннара Сульшера. В чемпионате «красные дьяволы» и вовсе выиграли 10 из 12 последних матчей.

Особенно хороши результаты манкунианцев в гостях. В пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде «Манчестер Юнайтед» пропустил только один гол, обыграв «Ньюкасл» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0), «Лестер» (1:0), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:1).

Позитивная у манкунианцев с Уле-Гуннаром Сульшером и статистика встреч с топ-клубами. Под руководством норвежца в чемпионате МЮ обыграл не только «Тоттенхэм» (1:0), но и сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), а в Кубке Англии победил на выезде «Арсенал» (3:1) и «Челси» (2:0). Хотя апогеем этого успешного периода в МЮ все-таки является гостевая победа над ПСЖ (3:1).

К слову, в матче с французами у манкунианцев травмировался Эрик Байи, который присоединился в лазарете к Алексису Санчесу, Хуану Мате, Джесси Лингарду и Луису Валенсии. Зато выздоровел у «красных дьяволов» Антони Марсиаль, а также близок к возвращению Неманья Матич. Участие Андера Эрреры пока под вопросом.

Статистика

«Арсенал» выиграл все восемь предыдущих домашних матчей в Премьер-лиге.

Беспроигрышная домашняя серия «канониров» в АПЛ достигла уже 14 поединков.

достигла уже 14 поединков. «Манчестер Юнайтед» выиграл все девять минувших официальных гостевых встреч.

В пяти последних гостевых матчах в Премьер-лиге «красные дьяволы» пропустили только один гол.

В 15 минувших очных поединках в рамках АПЛ «Арсенал» сумел победить МЮ только два раза. Хотя в этом сезоне «канониры» на «Олд Траффорде» сыграли вничью (2:2).

«Арсенал» сумел победить только два раза. Хотя в этом сезоне «канониры» на «Олд Траффорде» сыграли вничью (2:2). На «Эмирейтс» «Арсенал» в предыдущих пяти личных встречах с «Манчестер Юнайтед» проиграл трижды, а выиграл два матча. В прошлом сезоне «канониры» проиграли дома «красным дьяволам» (1:3).

Прогноз

«Арсенал» на «Эмирейтс» и «Арсенал» в гостях – это две разные команды. Если дома «Арсенал» может победить практически любого, то на выезде «канониры» выиграли только 2 из 11 последних встреч. В Лиге Европы подопечные Унаи Эмери проиграли в гостях даже скромным БАТЭ (0:1) и «Ренну» (1:3).

МЮ же сейчас находится в великолепной форме, что полностью показала встреча «красных дьяволов» с ПСЖ . К тому же манкунианцы выиграли все шесть минувших гостевых поединков АПЛ . Однако не стоит забывать, что это очень важный матч для обоих клубов. В случае поражения «Арсенал» отстанет от МЮ уже на четыре балла. И такой «Манчестер Юнайтед» команде Эмери будет очень сложно догнать.

«Канониры» не могут позволить себе проиграть в этой встрече, а домашние трибуны должны помочь «Арсеналу» заработать очки, которые все же придется разделить с гостями.

Наш прогноз – ничья в матче за 3.52 в БК 1хСтавка

Второй прогноз – обе забьют и тотал меньше 5.5 за 1.74 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru