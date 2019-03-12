«Манчестер Сити» – «Шальке-04»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:17

Манчестер Сити

В первом поединке противостояния «Манчестер Сити» оправдал статус фаворита матча, хотя победа англичанам далась не без труда. Немцы по ходу поединка были впереди, но подопечные Гвардиолы дожали соперника незадолго до финального свистка, забив на 85-й и 90-й минутах соответственно.

После победы манкунианцев и без того маленький коэффициент на их выход в следующий круг стремительно рухнул и на данный момент в БК 1хСтавка он составляет всего 1,01.

«Манчестер Сити» сейчас на хорошем ходу. После победы над немцами манкунианцы успели завоевать уже Кубок Лиги, обыграв в финальном матче «Челси» по серии пенальти.

В чемпионате Англии тоже дела поправились. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали три кряду победы. Со счетом 1:0 «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и «Борнмут», а также в минувшем туре более убедительно взял верх над «Уотфордом» - 3:1.

Кадровая ситуация выглядит сейчас следующим образом. Из-за дисквалификации пропустят матч Фернандиньо и Николас Отаменди. В лазарете Кевин Де Брёйне и Клаудио Браво. Под вопросом Джон Стоунс.

Шальке

У «Шальке» после первого матча с манкунинцами случилась игровой спад. Клуб из Гельзенкирхена проиграл все три последующих матча в немецкой Бундеслиге, показав отвратительную игру в обороне.

Подопечные Доменико Тедеско уступили дома «Фортуне» из Дюссельдорфа с разгромным счетом 0:4, а на выезде потерпели неудачи тоже с неприличным результатом от «Майнца» (0:3) и «Вердера» (2:4). После столь «черной» полосы «Шальке» двинулся по направлению к зоне вылета и находится от нее на расстоянии в четыре очка.

На выезде в нынешней Лиге Чемпионов немцы показывали нерезультативный футбол. На групповом этапе на полях соперников обыграли «Локомотив» (1:0), сыграли вничью с «Галатасараем» (0:0) и проиграли «Порту» (1:3).

Из-за травмы не сыграет в матче Алессандро Шепф. Себастьян Руди готовится к матчу в общей группе.

Статистика

В 7 из 10 последних матчах «Манчестер Сити» в ЛЧ сыграл прогноз на ставку «тотал меньше 3,5».

сыграл прогноз на ставку «тотал меньше 3,5». В Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» выиграл пять из шести последних матчей при одной ничьи.

Во всех семи матчах «горожан» в нынешней ЛЧ сыграла ставка «тотал больше 2.5».

сыграла ставка «тотал больше 2.5». В трех гостевых матчах в ЛЧ нынешнего сезона «Шальке» забил только два гола.

нынешнего сезона «Шальке» забил только два гола. В первой встрече противостояния «Манчестер Сити» обыграл «Шальке» со счетом 3:2.

Соперники сыграли в еврокубках два матча. Кроме недавней победы «Мансити» обыграл «Шальке» в 2008 году со счетом 2:0.

Прогноз

Фаворит в матче очевиден и вряд ли стоит ждать сюрприза. В первой встрече немцы оба гола забили дома с пенальти, да и играли при поддержке родных трибун. На «Этихад» их ждет совсем другой прием.

«Манчестер Сити» вряд ли будет экономить силы. Следующий матч чемпионата только 30 марта, а на поединок Кубка против «Суонси» вполне можно выставить резервистов. На наш взгляд, разгром гостей вполне может стать итогом этой встречи.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити с форой (-2) за 1.68 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru