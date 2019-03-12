«Ювентус» – «Атлетико»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:22

Ювентус

Туринский клуб перед началом дуэли с испанцами рассматривался как фаворит противостояния, да и на его победу в первой встрече многие, в том числе и мы, делали прогноз. Тем не менее, «Ювентус» не только проиграл, но и уступил с неприятным для себя счетом 0:2. Причем провалились итальянцы незадолго до финального свистка, пропустив оба гола за последние 12 минут матча.

Из поражения трагедии делать не стали, да и оно не отобразилось на последующих результатах «старой синьоры». В национальном чемпионате туринцы выиграли все три следующих поединка, обыграв «Болонью» (1:0), «Наполи» (2:1) на выезде и «Удинезе» (4:1) дома.

Если анализировать результаты поединков «Ювентуса» на родной арене за последние два сезона, то они не слишком-то и впечатляют. Команда выиграла только два из шести предыдущих, дважды сыграв вничью и столько же раз проиграв.

Дисквалификацию будет отбывать Алекс Сандро. Травмированы Хуан Куадрадо и Сами Хедира. Под вопросом Андреа Бардзальи и Маттиа Де Шильо.

Атлетико

Нельзя сказать, что «Атлетико» удивил в первой встрече. Мадридский клуб при Симеоне демонстрирует отличные результаты не только в национальном первенстве, но и в Лиге Чемпионов. Можно вспомнить выход в финал престижного турнира «матрасников» в сезонах 2013/14 и 2015/16. Да и дважды сумели выиграть Лигу Европы в 2011/12 и 2017/18.

После победы над «Ювентусом» мадридский клуб продолжил серию «сухих» побед в чемпионате. В Примере «Атлетико» нанес поражения «Вильярреалу» (2:0), «Реал Сосьедаду» (2:0) и «Леганесу» (1:0).

В Лиге Чемпионов подопечные Диего Симеоне не пропускают уже четыре матча, однако единственное поражение в текущем розыгрыше получилось болезненным, да и случилось на выезде. Проиграли «матрасники» на групповом этапе в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:4.

Дисквалификацию будут отбывать Томас Тейе и Диего Коста. Травмирован Лукас Эрнандес. Под вопросом Филипе Луис.

Статистика

В Лиге Чемпионов «Атлетико» выиграл на выезде, только один из восьми последних матчей.

Пять из восьми последних гостевых матчей «Атлетико» в ЛЧ завершились вничью.

завершились вничью. Прогноз на ставку «обе команды забьют: нет» сыграл в пяти из восьми последних гостевых встреч «Атлетико» в ЛЧ .

. «Ювентус» выиграл в Лиге Чемпионов дома только два из шести последних матчей.

В четырех из пяти последних домашних матчей «Ювентуса» в ЛЧ сыграла ставка «тотал больше 2.5».

сыграла ставка «тотал больше 2.5». В рамках Лиги Чемпионов соперники встречались трижды, и «Атлетико» ни разу не проиграл «Ювентусу» - две победы и ничья.

Прогноз

Сильной стороной «Атлетико» является оборона, которая сейчас одна из лучших в Европе. Добыв необходимый результат на родной арене, «матрасники» вряд ли тут будут делать ставку на атаку, а попытаются засушить игру. «Ювентус» тоже будет играть с оглядкой на оборону, ведь один пропущенный гол фактически поставит крест на планах пройти дальше, забивать тогда придется четыре.

Скорее всего, «Ювентус» возьмет реванш за поражение в Мадриде, однако хватит ли его, чтобы пройти дальше, сложно ответить.

Наш прогноз – победа Ювентуса за 1.78 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru