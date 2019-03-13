«Бавария» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:52

Бавария

Первый поединок в Англии завершился нулями на табло. Результат для немецкого клуба вроде бы и неплохой, они не проиграли, но с другой стороны - не удалось забить. Поэтому, предельно внимательно нужно будет сыграть в обороне или как минимум забить на гол больше соперника.

В последующих после лигочемпионского матчах, «Бавария» сполна продемонстрировала свой атакующий потенциал. В Бундеслиге подопечные Нико Ковача сначала обыграли «Герту» (1:0), после чего разобрали на части менхенгладбахскую «Боруссию» (5:1) и «Вольфсбург» (6:0).

В рамках Лиги Чемпионов на групповом этапе в родных стенах баварцы сыграли вничью с «Аяксом» (1:1), после чего обыграли АЕК (2:0) и «Бенфику» (5:1).

Есть в составе у немцев кадровые потери. Дисквалификацию будут отбывать Йозуа Киммих и Томас Мюллер. В лазарете Арьен Роббен и Корентен Толиссо. Под вопросом на матч Давид Алаба и Кингсли Коман.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в последнее время оставляет своей игрой неоднозначное впечатление. С одной стороны у команды огромный атакующий потенциал, а с другой – реализовать его удается только время от времени.

После поединка с «Баварией» в Английской Премьер-лиге мерсисайдцы обыграли дома «Уотфорд» (5:0) и «Бернли» (4:2). А вот на выезде сыграли слабовато. В матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» они довольствовались ничейными результатами 0:0, которые в итоге стоили им первой позиции в АПЛ .

В Лиге Чемпионов «Ливер» отыграл на выезде очень слабо. На групповом этапе подопечные Юргена Клоппа уступили во всех трех гостевых поединках - ПСЖ (1:2), «Црвене Звезде» (0:2) и «Наполи» (0:1).

Травмированы у англичан Джозеф Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен. Возможно пропустит матч Джеймс Милнер.

Статистика

«Ливерпуль» проиграл в рамках Лиги Чемпионов пять последних матчей подряд.

В четырех из пяти этих матчей «Ливерпуль» пропускал по два и больше голов за игру.

«Бавария» проиграла в рамках Лиги Чемпионов дома только один из девяти последних поединков, одержав за этот период шесть побед.

Прогноз на ставку «тотал меньше 2.5» сыграл в двух из трех домашних матчей «Баварии» и гостевых «Ливерпуля» в нынешней ЛЧ .

Прогноз

В составе «Баварии» сейчас играет лучший бомбардир турнира Роберт Левандовски, котрый неплохо забивал и в последних матчах чемпионата. Вполне возможно, поляк сумеет отличиться и в этой встрече.

«Ливерпуль» в тоже время мало забивал в последних гостевых матчах. В двух последних не отличался совсем, а «Брайтону», «Вест Хэму» и «Вулверхэмптону» забил всего по голу. Считаем, что немцы оправдают статус фаворита встречи, все-таки в атаке они выглядят дома лучше, чем мерсисайдцы на выезде.

Наш прогноз – победа Баварии за 2.18 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru