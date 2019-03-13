«Барселона» – «Лион»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:56

Барселона

В первом матче соперники не смогли определить победителя. Нулевая ничья оставляет неплохие шансы для «Барселоны», но с другой стороны - важно не пропустить дома, ведь результативный ничейный итог сейчас будет в пользу гостей.

После поединка с «Лионом» подопечные Эрнесто Вальверде сыграли четыре официальных матча и во всех одержали победы, причем в трех из них каталонский клуб продемонстрировал очень неплохую результативность. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» обыграли «Севилью» (4:2), мадридский «Реал» (1:0) и «Райо Вальекано» (3:1), а также повторно нанесли «Реалу» поражение в Кубке (3:0).

В Лиге Чемпионов «Барселона» не проигрывает дома 28 матчей подряд, одержав за этот период 25 побед.

Не сыграет в этом матче из-за травмы Рафинья Алькантара. Под вопросом на игру Томас Вермален и Усман Дембеле.

Лион

После ничейного результата с «Барсой» французский клуб тоже успел сыграть четыре официальных поединка. Однако более успешны «ткачи» были как раз в родных стенах. В матче чемпионата Франции «Лион» обыграл «Тулузу» (5:1) и «Канн» (3:1) в национальном Кубке, а вот в гостевых матчах победить не удалось. «Монако» подопечные Бруно Женезио уступили 0:2, а со «Страсбуром» завершили поединок вничью 2:2.

Что касается Лиги Чемпионов, то тут «Лион» можно назвать самой миролюбивой командой нынешнего розыгрыша. После победы на старте турнира над «Манчестер Сити» (2:1), французский клуб сыграл пять матчей вничью. Причем единственную победу «ткачи» добыли как раз на выезде.

Не сыграет точно в матче защитник Жереми Морель. Под вопросом еще два защитника - Марсело Антонио и Фернандо Марсаль.

Статистика

В нынешней лиге чемпионов «Лион» не проиграл в гостях ни одного матча.

Во всех трех гостевых матчах «Лиона» сыграл прогноз на ставку «обе забьют».

Тотал больше 2.5 пробивался в двух из трех гостевых матчей «Лиона» в ЛЧ .

. В семи из восьми последних домашних матчей «Барселоны» В Лиге Чемпионов сыграла ставка «ИТ1Б (1.5)».

Соперники сыграли в еврокубках шесть матчей. Четыре из них выиграла «Барселона», два завершилось вничью. Причем дома каталонцы побеждали во всех трех матчах.

Прогноз

«Барселона» вряд ли позволит усомниться в своей состоятельности, да еще на «Камп Ноу». «Лион» на выезде пропускает много, как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. Каталонцы вряд ли будут делать ставку на победу в один мяч, ведь такое преимущество довольно шаткое. Делаем ставку на победу хозяев как минимум в два мяча.

Наш прогноз – победа Барселоны в 2-3 гола за 2.45 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru