«Краснодар» - «Валенсия»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:27

Краснодар

«Краснодар» постепенно втягивается в весеннюю часть сезона, но нельзя сказать, что команда Мурада Мусаева ее начала успешно. Очевидно, что тренерский штаб делал основную ставку на Лигу Европы, где у «быков» уже есть определенные успехи, но в Премьер-Лиге им не удалось выиграть ни одного матча. Две ничьи со «Спартаком» и «Оренбургом» отодвинули «Краснодар» от «Зенита» на пять очков.

В прошлом матче с «Валенсией» «быки» очень слабо провели первый тайм, пропустив дважды, но сумели настроиться и забили важный выездной гол. Поражение 1:2 в Испании позволяет болельщикам делать довольно оптимистичные прогнозы на итог 1/8 финала для «Краснодара», но для этого сегодня нужно обязательно побеждать.

Пропустят сегодняшний матч из-за дисквалификации Александр Мартынович и Шарль Каборе.

Валенсия

«Валенсия» серьезно прибавила во втором круге чемпионата Испании, превратившись из аутсайдера в претендента на Лигу Чемпионов. Сейчас «летучие мыши» имеют в активе 39 очков и уступают четвертому «Хетафе» всего шесть баллов. Однако, матчи не даются команде Марселино легко – победу 3:2 над «Жироной» в прошлом туре пришлось буквально вырывать на последних секундах, уж очень соперник не хотел отдавать очки.

Домашняя победа со счетом 2:1 над «Краснодаром» мало что гарантирует «Валенсии» - забитый гол «быками» значительно усложнил им жизнь. Если принимать во внимание тот факт, что «Валенсия» только раз за 12 последних выездных матчей оставалась сухой, то можно смело предположить – просто команде в Краснодаре сегодня точно не будет.

Дисквалифицированы на сегодняшний матч Даниэль Парехо и Факундо Ронкалья. По причине травмы не сыграет Эсекьель Гарай.

Статистика

Первый матч закончился победой «Валенсии» со счетом 2:1

Только в одном из 10 последних домашних матчей «Краснодар» не забивал

Только в одном из последних 12 выездных матчей «Валенсия» не пропускала

Прогноз

«Краснодар» сыграл ниже своих возможностей в Испании, но серьезных проблем избежать сумел – забитый гол дает полное право «быкам» рассчитывать на выход в четвертьфинал. Дома команда Мусаева всегда играет в атакующий комбинационный футбол, который может вскружить голову любому сопернику, что уже и произошло неделю назад на «Месталье».

«Валенсия» сейчас показывает весьма солидный футбол и также видит себя в четвертьфинале, но у Марселино есть серьезный повод для беспокойства – «летучие мыши» имеют проблемы в обороне, особенно это касается выездных матчей. Хозяева явно будут заряжены на забитые голы, забивать они умеют, поэтому уехать из России сухой «Валенсии» будет практически нереально.

По нашему мнению, сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Краснодара» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.82

Источник: www.vseprosport.ru