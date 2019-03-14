«Вильярреал» - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:32

Вильярреал

«Вильярреал» за 27 туров превратил сезон в чемпионате Испании в катастрофу – «желтая субмарина» находится практически на самом дне таблицы. После победы над «Леванте» в прошлом туре дела команды Хавьера Кальехи вышла из зоны вылета и сейчас занимает 17-е место в таблице, но отрыв от 18-й строчки составляет всего один балл.

Тем не менее, в Лиге Европы «желтая субмарина» творит чудеса – не показав ничего сверхъестественного, подопечные Кальехи прошли «Спортинг», а в 1/8 финала неожиданно обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге. Теперь «Вильярреалу» дома необходимо защитить победу 3:1, чтобы оказаться в четвертьфинале.

Не сыграют за хозяев Даниэле Бонера и Мануэль Тригерос.

Зенит

«Зенит» очень уверенно идет по дистанции чемпионата – несмотря на некоторые ошибки и критику, команда Сергея Семака прочно закрепилась на первой строчке в таблице. На данный момент отрыв от второго «Краснодара» составляет уже пять баллов, что позволяет «Зениту» чувствовать себя достаточно спокойно.

Не отразилось на выступлениях в Премьер-Лиге и участие команды в Лиге Европы – в двух турах после перерыва «сине-бело-голубые» добыли две победы – сначала выиграли 0:1 у «Урала», затем обыграли дома 2:1 «Уфу». Теперь «Зениту» предстоит найти выход из очень сложной ситуации – забить трижды кризисному «Вильярреалу» в гостях.

По-прежнему вне игры Клаудио Маркизио и Александр Ерохин.

Статистика

Только в одном из последних восьми домашних матчей «Вильярреалу» удалось победить

Только в одном из последних восьми домашних матчей «Вильярреал» не пропускал

Только в одном из последних пяти матчей «Зенит» не забивал

Прогноз

Дома «Зенит» не оправдал прогнозов болельщиков – он не смог ничем озадачить соперника в атаке и провалился в обороне. Поражение со счетом 1:3 оставляет команде Семака минимум шансов, но исправить ситуацию еще вполне возможно.

В этом сезоне «Зенит» уже находился в подобной ситуации и отыграл четыре гола у минского «Динамо» - очевидно, что уровень соперников явно разнится, все же стоит отметить наличие характера у питерского клуба. Другого выхода, кроме как делать ставку на атаку, у «Зенита» нет, поэтому есть смысл ждать от него активности впереди и победы.

По нашему мнению, у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Зенит». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.78

Источник: www.vseprosport.ru