Под стук мяча и клавиатуры

На Ваше внимание — без распределения мест, уровня и рейтинга…
Просто взгляды, мысли и интересные реплики, которые были начертаны в постах…
Без претензии на ржач и угар..:))
«Локомотив» летом хочет купить у «Спартака» Джикию
RIR68: Джикия без Ананидзы - деньги на ветер!!!
Серхио Рамос может пропустить матч с «Барселоной»
Морозовский: Косит: не хочет второй раз подряд на неделе позориться!
egoos: Эль классико без Рамоса, что свадьба без драки....)))
Месси лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», 36-летний Квальярелла - третий
Знатог: А где наши соискательницы золотой туфельки?
Абрамович хотел продать Кепу из-за конфликта с Сарри
Ангел неБесГрешен: На характер Кепы есть норов Ромы...
Опубликован рейтинг самых прибыльных стадионов Европы
Felipe Rivera CVBP: Даже тут Арсенал на своем классическом четвертом месте)
борька: У нас главный зритель Росгвардия, бесплатно ездят, бесплатно посещают стадионы...
«Аякс» разгромил «Реал» на «Бернабеу»
Apsny: Решение в пользу футбола и это правильно.
football_: Бензема будет играть в реале до 48 лет, у него компромат до пятого колена...
Рамос снимался для документального фильма во время разгрома от «Аякса»
mihaluch: Футбольная звезда закатывается, кинозвезда восходит.
anfield1984: А на Бернабеу в это время снимали 18+
КДК РФС не отменил вторую желтую карточку Игоря Денисова
25процентный клоун: Я бы отменил гол Азмуна , поскольку тот подыграл себе головой.
Николай 86: Сейчас они еще и Игнатьеву карточку добавят.
Селезнев: «Ракицкого просто убрали из „Шахтера“»
ДАША Д: Это уже считается положительным комментарием.
Кобелев: «Мне кажется, „Зенит“ пройдет „Вильярреал“»
Аксинья: Сколько Азмун не забьет, Лунев все-равно пропустит больше...
Краснодар-Оренбург (2-1, 19 тур)
Footbolista: Пуховик без газовой премии останется...или как говорят в этой корпорации: Получат сжатым воздухом ))...
«Барселона» разгромила «Лион»
barcelona and cruyff: Старики за 30 тащат свои команды. Опыт не пропьешь!
«Зенит» выйдет на поле в белой форме в матче ЛЕ
trimetil: Латентные фетишисты наверняка разочарованы.
Краснодар-Валенсия
Морозовский: Испанцы сами не хотят и нам не дают!
Miaf: У Крансодара есть шапитайм...
NEADEKVAT: Чуть не разбил телек. Это как выиграть лям в букмекерской, и забыть его в автобусе)
Вильяреал — Зенит
Союзник противников:
Из шляпы варит борщ Боярский,
Шнур перестал ругаться матом,
И только Миллер жестом царским
Выписывает всем доплату;
Он обещает всем по джипу,
И в центре по большой квартире,
А всё за то, что нынче ВИПу
Не подарили ноль-четыре!
Сергей Саныч
Орлов.… ЗЕНИТ и ВИЛЬЯРРЕАЛ - это как Шнуров и Лермонтов.
Подборка получилась за полмесяца… Возможно, многое и не попало… Продолжение под вопросом...