Под стук мяча и клавиатуры

вчера, 09:47

На Ваше внимание — без распределения мест, уровня и рейтинга…

Просто взгляды, мысли и интересные реплики, которые были начертаны в постах…

Без претензии на ржач и угар..:))

«Локомотив» летом хочет купить у «Спартака» Джикию

RIR68: Джикия без Ананидзы - деньги на ветер!!!

Серхио Рамос может пропустить матч с «Барселоной»

Морозовский: Косит: не хочет второй раз подряд на неделе позориться!

egoos: Эль классико без Рамоса, что свадьба без драки....)))

Месси лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», 36-летний Квальярелла - третий

Знатог: А где наши соискательницы золотой туфельки?

Абрамович хотел продать Кепу из-за конфликта с Сарри

Ангел неБесГрешен: На характер Кепы есть норов Ромы...

Опубликован рейтинг самых прибыльных стадионов Европы

Felipe Rivera CVBP: Даже тут Арсенал на своем классическом четвертом месте)

борька: У нас главный зритель Росгвардия, бесплатно ездят, бесплатно посещают стадионы...

«Аякс» разгромил «Реал» на «Бернабеу»

Apsny: Решение в пользу футбола и это правильно.

football_: Бензема будет играть в реале до 48 лет, у него компромат до пятого колена...

Рамос снимался для документального фильма во время разгрома от «Аякса»

mihaluch: Футбольная звезда закатывается, кинозвезда восходит.

anfield1984: А на Бернабеу в это время снимали 18+

КДК РФС не отменил вторую желтую карточку Игоря Денисова

25процентный клоун: Я бы отменил гол Азмуна , поскольку тот подыграл себе головой.

Николай 86: Сейчас они еще и Игнатьеву карточку добавят.

Селезнев: «Ракицкого просто убрали из „Шахтера“»

ДАША Д: Это уже считается положительным комментарием.

Кобелев: «Мне кажется, „Зенит“ пройдет „Вильярреал“»

Аксинья: Сколько Азмун не забьет, Лунев все-равно пропустит больше...

Краснодар-Оренбург (2-1, 19 тур)

Footbolista: Пуховик без газовой премии останется...или как говорят в этой корпорации: Получат сжатым воздухом ))...

«Барселона» разгромила «Лион»

barcelona and cruyff: Старики за 30 тащат свои команды. Опыт не пропьешь!

«Зенит» выйдет на поле в белой форме в матче ЛЕ

trimetil: Латентные фетишисты наверняка разочарованы.

Краснодар-Валенсия

Морозовский: Испанцы сами не хотят и нам не дают!

Miaf: У Крансодара есть шапитайм...

NEADEKVAT: Чуть не разбил телек. Это как выиграть лям в букмекерской, и забыть его в автобусе)

Вильяреал — Зенит

Союзник противников:

Из шляпы варит борщ Боярский,

Шнур перестал ругаться матом,

И только Миллер жестом царским

Выписывает всем доплату;

Он обещает всем по джипу,

И в центре по большой квартире,

А всё за то, что нынче ВИПу

Не подарили ноль-четыре!

Сергей Саныч

Орлов.… ЗЕНИТ и ВИЛЬЯРРЕАЛ - это как Шнуров и Лермонтов.

Подборка получилась за полмесяца… Возможно, многое и не попало… Продолжение под вопросом...