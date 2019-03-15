«Лилль» - «Монако»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:40

Лилль

В прошлом сезоне «Лилль» финишировал семнадцатым и едва избежал участия в стыковых играх с представителем второго французского дивизиона.

Сегодня «доги» - вторые и первые после ПСЖ претенденты на проход в группу Лиги Чемпионов – 2019/20. В активе команды Кристофа Гальтье 57 очков, что на семь пунктов больше, чем у третьего «Лиона». Неделю назад хозяева встречались с «Сент-Этьеном» и выиграли 1:0. Тогда же прошел наш прогноз на их двойной шанс.

Монако

«Монако» уже покинул опасную зону и с 27 очками занимает семнадцатое место. Прошлой весной монегаски финишировали вторыми и представляли Францию в Лиге Чемпионов. В новый сезон они вошли с Леонарду Жардимом, который через некоторое время был уволен, а относительно недавно вернулся в клуб. В последних успехах вице-чемпиона большая заслуга португальского специалиста.

В минувшем туре им не удалось дожать «Бордо» (1:1). Наша ставка на П1 не зашла.

Статистика

Пять последних матчей «Лилля» были низовыми.

В них «доги» пропустили только один гол.

«Монако» забивал в шести последних поединках.

Личная встреча первого круга в Монако завершилась со счетом 0:0.

Прогноз

«Лилль» и «Монако» на хорошем ходу. Считаем, что в поединке вторых команд двух последних сезонов оптимально ставить на голы с обеих сторон.

Наш прогноз – обе забьют (да) с коэффициентом 1.91 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru