«Атлетик» – «Атлетико»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:30

Атлетик Б

«Баски», застряв в середине турнирной таблицы, все еще не распрощались с надеждами реализовать свой еврокубковый потенциал. На расстоянии двух побед команда расположилась от шестой позиции.

В последних пяти турах «львы» не смогли избежать поражения только в гостевой встрече с «Валенсией» (0:2). «Атлетик», как правило, вдали от родных стен не блещет. Гораздо комфортнее он себя чувствует на стадионе «Сан-Мамес». В последних одиннадцати домашних встречах подопечные Гаиски Гаритано уступили только «Севилье» (1:3) в кубковом противостоянии.

Центрбек Иньиго Мартинес отбывает наказание. Точно не сыграют нападающий Ариц Адурис и правый защитник Иньиго Лекуэ.

Атлетико

С оптимизмом смотрели в будущее «матрасники» после добытой на стадионе «Ванда Метрополитано» победы во встрече с «Ювентусом» (2:0). В ответном поединке команда, похоже, решила сохранить добытое преимущество, за что соперник ее наказал. Недостаточно активно действовали подопечные Диего Симеоне в Турине, проиграв со счетом 0:3.

Несколько растерянным наставник выглядел перед финальным свистком. Вряд ли «индейцы» были выбиты из колеи. После вылета из Лиги чемпионов они сконцентрируются полностью на достижении поставленных целей в Примере. В предыдущих четырех турах испанского чемпионата «Атлетико» добивался успеха, сохраняя при этом в безопасности собственные ворота.

Центральный защитник Лукас Эрнандес и левый фулбек Филипе Луис продолжают восстанавливать здоровье.

Статистика

Прогноз на ставку «тотал меньше 2.5» сыграл в девяти из десяти последних матчей «Атлетика».

«Атлетик» не проигрывает дома уже девять матчей кряду – четыре победы и пять ничьих.

Ставка «обе забьют: нет» сыграла в 6 из 9 последних домашних матчей «Атлетика».

«Атлетико» выиграл в гостях четыре из шести последних матчей чемпионата.

Во всех четырех последних гостевых поединках «Атлетико» сыграл прогноз на «обе забьют: нет».

В пяти из шести последних очных матчей сыграла ставка «тотал больше 2.5».

Ставка «обе забьют» сыграла в 7 из 10 последних очных матчей.

Прогноз

«Львы» достойно проводят домашние матчи, но им расслабляться особо не стоит. «Матрасники» сделают все возможное, чтобы реабилитироваться за допущенный провал в Турине. В чемпионате Испании подопечные Диего Симеоне демонстрировали в последнее время заслуживающие внимания результаты.

Наверняка постараются они с первых минут на стадионе «Сан-Мамес» обозначить свое превосходство в классе, однако и баски вполне могут найти в бреши в обороне гостей.

Наш прогноз – обе забьют за 2.26 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru