«Милан» - «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:27

Милан

«Милан» не старте сезона выглядел неубедительно и не один раз будущее Дженнаро Гаттузо у руля «россонери» попадало под угрозу. Тем не менее, зимние приобретения помогли «Милану» набрать ход и сейчас он уже является третьей командой чемпионата. В его активе имеется 51 набранный балл, что всего на один больше, чем у четвертого «Интера».

В последнем туре «Милан» встретил серьезное сопротивление со стороны «Кьево» в Вероне, но смог добыть важнейшие три очка. Очередным голом отметился Кшиштоф Пентек, который стал для него уже 19-м в сезоне. Таким образом «Милан» одержал пятую победу подряд, а его серия без поражений составляет уже 10 матчей в чемпионате.

Не помогут команде Джакомо Бонавентура и Кристиан Сапата.

Интер М

«Интер», в отличие от своего сегодняшнего соперника, мало ошибался на старте, плотно забронировав за собой на тот момент третью строчку в таблице. Однако, сейчас команда не оправдывает прогнозов болельщиков – «нерадзурри» потеряли третью строчку и что более важно – они не показывают качественного футбола.

В прошлый четверг «Интер» распрощался с Лигой Европы, на которую явно делал ставку – после нулевой ничьей в Германии, команда Лучано Спалетти уступила «Айнтрахту» на своем поле со счетом 0:1, позволив сопернику оказаться в четвертьфинале. Таким образом у «Интера» имеется всего одна победа в пяти последних матчах, что наверняка не может не тревожить наставника перед дерби.

Не сыграют сегодня по причине травм Шиме Врсалько, Мауро Икарди, Миранда и Раджа Найнгголан.

Статистика

«Милан» не может обыграть «Интер» в последних шести матчах – два поражения и четыре ничьи

«Милан» не проигрывает в Серии А в последних 10 матчах – семь побед и три ничьи

В последних пяти матчах «Интер» одержал всего одну победу

В двух из последних трех матчей «Интер» не забивал

Прогноз

«Милан» набрал мощный ход и к дерби подходит в качестве фаворита. «Россонери» не проигрывают в чемпионате с декабря прошлого года, показывая при этом очень солидный футбол. Новички отлично вписались коллектив и сходу взяли на себя роль лидеров.

У «Интера» кардинально противоположная ситуация – конфликт с Икарди до сих пор не разрешился, команда не показывает внятного футбола как в обороне, так и в атаке. Очевидно, что кризис «нерадзурри» затянулся и в таком состоянии рассчитывать на очки ему будет крайне проблематично.

На наш взгляд, у «россонери» больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Милан». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru