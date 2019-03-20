Германия – Сербия: Прогноз от экспертов

вчера, 12:21

Германия

Сборная Германии последние два года уже не выглядела той монолитной машиной, перед натиском которой способны были устоять лишь немногие команды.

За 15 последних поединков подопечные Лева одержали всего четыре победы. Несмотря на такие результаты, он все еще продолжает оставаться у руля команды, хотя, по мнению ряда специалистов, он себя на этом поприще уже исчерпал. Обыграть за этот период удалось на Чемпионате мира Швецию (2:1), а также в товарищеских встречах Саудовскую Аравию (2:1), Перу (2:1) и Россию (3:0).

Хотя надо отметить, что до этих трех побед немцы не побеждали в товарняках на протяжении шести матчей кряду.

Сербия

Сборная Сербии в последние годы, по сравнению с немцами, наоборот, прибавила. Команда отлично отыграла прошлую квалификацию на ЧМ . Немного не повезло на мундиале с группой, где обыграли Коста-Рику, но проиграли Швейцарии и Бразилии.

Тем не менее, свой уровень сербская сборная подтвердила и в Лиге Наций, где не проиграла ни одного матча – четыре победы и две ничьи, причем в четырех поединках на турнире забивали не меньше двух голов.

Статистика

Прогноз на «обе забьют» сыграл в пяти из семи последних товарищеских матчей сборной Германии.

В трех предыдущих товарняках сборной Германии дома сыграла ставка «тотал больше 2.5».

Сборная Сербии забивала в пяти из шести последних товарищеских матчей.

Соперники сыграли между собой три матча. Две победы у сборной Германии, одна – у Сербии.

Прогноз

У сербов одной из лучших сторон является как раз атака, где подобрался довольно неплохой контингент. Забивает команда регулярно, однако и не так часто заканчивала матчи без пропущенных голов. Тоже самое и немцы. Пропускают регулярно, но и в атаке есть кому отличиться. Статус матча не располагает к закрытой игре, поэтому вполне можно ждать голов.

Наш прогноз – обе забьют за 1.87 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru