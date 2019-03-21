Бельгия – Россия: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:08

Бельгия

Бельгия сейчас небезосновательно занимает первое место в рейтинге ФИФА . Бельгийцы за 32 последних матча во всех турнирах проиграли только дважды, в большинстве случаев попросту не заметив своих соперников. Однако, что интересно, именно эти два поражения для «красных дьяволов» были решающими.

Бельгия проиграла в полуфинале Чемпионата мира Франции (0:1), а также потерпели неожиданное поражение в Лиге Наций от Швейцарии (2:5), которое стоило команде Роберто Мартинеса выхода в финальную часть турнира.

Тем не менее, в 14 из 16 предыдущих официальных матчей Бельгия выиграла. В последних домашних встречах «красные дьяволы» обыграли Исландию (2:0), Швейцарию (2:1), а также разгромили Кипр (4:0) и Гибралтар (9:0).

Из потерь «красных дьяволов» стоит упомянуть Кевина де Брюйне, Муссу Дембеле, Акселя Витселя и Тома Менье.

Россия

Россия обидным образом проиграла два предыдущих матча, не забив в них ни одного мяча. Подопечные Станислава Черчесова потерпели разгромное поражение от Германии (0:3) в товарняке, а потом проиграли в Лиге Наций Швеции (0:2). Это фиаско стоило России шансов на выход в следующую стадию турнира и повышения в дивизион А.

Первые результаты после мундиаля в России тоже получились удачными. Подопечные Черчесова в Лиге Наций обыграли Турцию (2:1), разгромили в товарищеском матче Чехию (5:1), сыграли вничью со шведами (0:0), снова победили Турцию (2:0), после чего потерпели два вышеуказанных поражения.

Нельзя не отметить, что до домашнего чемпионата мира россияне постоянно проигрывали топовым сборным, за 12 последних лет сумев обыграть лишь Англию (2:1) и Португалию (1:0). Встреча с Бельгией станет первым официальным матчем команды Черчесова против достаточно серьезного соперника после завершения ЧМ .

Помочь России в этой встрече не смогут Алан Дзагоев, Игорь Денисов, Александр Ерохин, Роман Зобнин и Илья Кутепов.

Статистика

За 32 последних поединка, включая товарищеские встречи, Бельгия проиграла только дважды.

Дома бельгийцы выиграли шесть из семи предыдущих официальных матчей.

Прогноз на ставки «тотал меньше 2,5» и «одна не забьет» сыграл во всех трех последних официальных встречах российской сборной.

На выезде Россия проиграла четыре из шести минувших поединков, включая товарищеские.

В трех из четырех последних гостевых матчей россияне не смогли забить.

Россия еще ни разу не обыгрывала Бельгию в очных встречах. В дружеской дуэли в 2017 году эти команды сыграли вничью (3:3), но в официальных поединках Бельгия обыгрывала Россию 1:0 и 3:2.

Прогноз

В целом, сложно поверить в то, что сборная России сможет набрать очки в этой встрече. Возможно, если это был бы матч минувшего мундиаля, россияне бы на кураже и попробовали совершить очередной героизм. Однако впереди еще целый цикл, а группа команде Черчесова попалась не сложная.

Сверхмотивированная после поражения от Швейцарии Бельгия на своем поле должна обыграть команду России. И вряд ли гости при этом сумеют забить. В последних матчах россияне слабо выглядели в атаке.

Наш прогноз – обе забьют:нет за 1.89 в БК 1хСтавка

Второй прогноз - победа Бельгии в 1-2 гола за 2.00 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru