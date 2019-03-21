Чемпионат мира в Катаре. Из первых рук

вчера, 13:42

Итак, следущий чемпионат мира пройдёт в Катаре.

Пройдёт чемпионат в непривычное время, в ноябре- декабре, что обусловлено погодными условиями страны- хозяйки чемпионата. Хочется отметить, что погода в это время в Катаре просто изумительная, около +25 С +28 С, море и пляжи будут в распоряжении болельщиков, так что можно будет запросто искупаться и позагорать.

Но, давайте с начала.

Когда в 2010 году выбрали Россию и Катар на проведение чемпионата мира, Россия обошла Австралию, Англию, Индонезию, Мексику, США , Японию, Португалию и Испанию (совместная заявка), Бельгию и Нидерланды (совместная заявка),а Катар соответственно Австралию, США , Республику Корею и Японию. В день выборов я был в Катаре и очень хорошо помню этот день, потому что добирался домой с работы более часа, хотя обычно ехал максимум 20 минут. Люди вышли на улицу, размахивали флагами, поздравляли друг друга, и это было очень дружелюбно и необычно, напомнило мне празднование Нового года. Потом, спустя несколько месяцев, поползли слухи, начались расследования в медиа, что Катар купил чемпионат и он будет самым провальным в истории. «Не верю» и лично считаю, что основная причина всего этого- простая зависть. Посмотрите на список стран- претендентов, и всё сразу станет ясно. Основные источники этих расследований и обвинений- как раз оттуда.

Катар. Это действительно очень маленькая страна и для тех кто был на отдыхе в ОАЭ она покажется очень похожей на Дубаи или Абу-Даби. Просто меньше. Алкоголь не в свободной продаже, но вы можете спокойно сходить в бар, коих множество и ,показав удостоверение личности, попить пива или любого другого более крепкого напитка, что-кому нравиться, как говориться. Я, лично, предпочитаю пиво, и поверьте выпиваю здесь не меньше, а может быть даже и больше, чем в России. Это о главном. Да- страна мусульманская, но достаточно демократична к гостям и никто вас не заставит ходить в мечеть или носить паранджу. Делай что хочешь, в рамках закона, разумеется. О законе. Полиция не останавливает машины и людей для проверок, взяток не берёт (подозреваю, что если предложишь- просто не поймут что происходит), уровень преступности практически равен нулю. Это не значит, что Катар- рай на земле, и маленькая подробность- здесь постоянно жарко. Зимой просто жарко, сравнимо с центральной частью России летом, всё остальное время похоже на остывшую баню. Температура может подняться до +50 при влажности более 80%.

Большинство приезжих в Катаре так или иначе связанны со строительством. Катарцы вкладывают огромные средства в строительство инфраструктуры, жилья и стадионов.

Их всего 8 :

Халифа 40 000 зрителей

Стадион построен и уже давно. Автор этих строк там был на товарищеском мачте Бразилия- Аргентина в 2010 году. Видел Роналдиньо! Хоть уже и с животиком. Аргентина выиграла- Месси забил один гол, впрочем, ничего необычного

Рас Абу Абуд 40 000 зрителей

Один из первых в мире стадионов модульного типа, проще говоря из готовых блоков. Такой вот конструктор для взрослых строителей. Вот как он будет выглядеть. Возведение стадиона началось недавно, да и времени достаточно для такого типа строительства



Аль- Раян 40 000 зрителей

Стадион в арабском стиле. Очень аутентично выполненный проект. Фасад в стиле арабской вязи, а сам стадион в форме песчаных дюн. Располагается рядом с гигантским торговым центром и линией метро. Уже вовсю строиться (фото сверху- проект, внизу- текущее состояние)

Аль- Байт 60 000 зрителей

Интересная архитектура в виде традиционного шатра кочевников. Не забываем, что Катарцы были жителями пустыни и, нисколько этого не стесняются, а наоборот, гордятся и показывают всему миру. Да и до сих пор бывает- на несколько месяцев уезжают в пески, к морю в такой вот шатёр. Но уже с кондиционерами, холодильниками, моторными лодками и прочими прелестями цивилизации. А какая тут рыбалка! Впрочем, не будем отвлекаться

Аль Тумама 40 000 зрителей

Стадион запроектирован в форме гахфии- традиционного арабского головного убора. Примет матчи четверть финала

Аль Вакра 40 000 зрителей

Честно говоря, мой любимый стадион. Спроектирован архитектурным бюро Захи Хадад Zaha Hadid Architects (это такой Реал Мадрид в архитектуре, если проводить параллели) Выглядит просто потрясающе. Не удержусь и выставлю несколько фотографий. Лучше один раз увидеть, как говориться

Кстати, практически достроен

Эдьюкейшн сити стадион 40 000 зрителей

Стадион по соседству с Университетским городком, отсюда и название. Кристаллические формы дизайна отличают его от других. И ещё- на мой взгляд, очень пригодиться после чемпионата мира для студенческих команд, в планах- последующее уменьшение количества зрительских мест и создание спортивных площадок для других видов спорта- баскетбол, волейбол

Лусаил 80 000 зрителей

Стадион примет матч- открытие и финал чемпионата. Что тут сказать, стадион самый большой в программе. Работы уже ведутся, и ,конечно, не обошлось без национальных мотивов в дизайне

Итого, восемь стадионов. У всех сооружений есть система охлаждения для зрителей. Все они будут достроены в срок, и ,хорошо зная строительную сферу в этой стране, не сомневаюсь по поводу качества строительства. Практически все стадионы после чемпионата мира будут модернизированы, а модульный стадион Рас Абу Абуд и вовсе разобран и вывезен. В планах- уменьшение количества зрительских мест практически в два раза. Все демонтированные сиденья и конструкции будут переданы бесплатно нуждающимся странам (Африка, я подозреваю), что в принципе, неплохо.

Зачем Катару столько стадионов? Давайте не будем забывать, что футбол в Катаре любят и смотрят. Многие звезды приезжают в чемпионат этой страны доигрывать и заработать денег. Например, здесь играли и играют Габи, Хави, Снайдер, ЭтоО. Кстати, национальная команда страны выиграла Кубок Азии по футболу, что было полной неожиданностью. Не многие знают, что с учётом очень напряжённых отношений между ОАЭ и Катаром в данный момент, полуфинальный матч этих сборных прошёл без фанатов Катара, вообще. Финал Катар выиграл у сильной Японии, и посмотрите эти игры- тут ни у кого не повернётся язык сказать, что игры куплены.

У катарцев есть возможность вкладывать деньги в будущее, в развитие, в долгосрочные перспективы. И это мне нравиться, если честно. Немного завидно. Спортивные школы, футбольные поля. Всё это есть и практически бесплатно для родителей.

Чемпионат мира в Катаре- это мечта, мечта всего региона, нации. И надо уже забыть о всех этих расследованиях и скандалах от капризных английских СМИ , а просто дождаться начала чемпионата и всё увидеть самим.

В следующий раз попробую вам рассказать про стадион Динамо, ВТБ арена.