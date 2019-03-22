Португалия – Украина: Прогноз от экспертов

вчера, 13:49

Португалия

Несмотря на вылет на стадии 1/8 финала Чемпионата мира, Португалия до сих пор является одной из сильнейших европейских сборных. Не стоит забывать, что именно команда Фернанду Сантуша на данный момент носит звание чемпиона Европы. На мундиале Португалия вылетела, напомним, от сборной Уругвая (1:2).

Зато в Лиге Наций в компании итальянцев и поляков португальцы заняли первое место. Италию команда Сантуша победила 1:0 и сыграла вничью 0:0. Поляков на выезде обыграла 3:2, а дома разошлась миром 1:1.

Хотя Португалия в новом веке постоянно выходит в финальные части Чемпионата мира и Европы, отборочные циклы «селесао» в последнее время не обходятся без приключений. В квалификации к Евро-2016 португальцы в первом же туре проиграли дома Албании (0:1), а в квалификации к мундиалю команда Сантуша в первой игре уступила Швейцарии (0:2).

Тем не менее, в обоих случаях Португалия выигрывала все оставшиеся матчи, занимая первое место. Дома в предыдущем отборе подопечные Сантуша обыграли Андорру (6:0), Латвию (3:1), Венгрию (3:0), Фарерские острова (5:1) и Швейцарию (2:0).

Травмирован в сборной Португалии только полузащитник Бруну Фернандеш.

Украина

После неудачи в отборе на Чемпионат мира, сборная Украины преобразилась. «Сине-желтые» в 11 последующих матчах проиграли только один раз. Более того, команде Андрея Шевченко удалось выиграть свою группу в Лиге Наций и повыситься в дивизион «А». Украина дважды обыграла чехов (2:1 и 1:0), победила словаков 1:0, после чего проиграла этой сборной в ничего не решающем матче (1:4).

Предыдущий отбор на Чемпионат Европы украинцы прошли, через сетку плей-офф попав на финальную часть турнира. Однако в квалификационном цикле на Чемпионат мира Украина выиграла только пять из десяти матчей. В гостях подопечные Шевченко победили Финляндию (2:1) и Косово (2:0), сыграли вничью с Турцией (2:2), а проиграли Хорватии (0:1) и Исландии (0:2).

Главной потерей сборной Украины перед этим матчем является лучший бомбардир Андрей Ярмоленко. Также команде не смогут помочь Артем Беседин и Виктор Коваленко.

Статистика

Беспроигрышная серия Португалии равна шести матчам, включая товарищеские.

Дома португальцы выиграли девять из десяти предыдущих официальных встреч.

Украина проиграла только один из 11 минувших поединков, включая товарищеские.

В четырех из пяти последних матчей «сине-желтых» сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

В десяти предыдущих официальных гостевых встречах украинцы выиграли четыре раза.

До этой квалификации Украина и Португалия играли в отборе на ЧМ 1998 года. Тогда «сине-желтые» выиграли дома 2:1, а на выезде проиграли 0:1.

Прогноз

Несмотря на статус откровенного андердога, команда Андрея Шевченко определенно даст бой португальцам. Даже одно заработанное очко в этой встрече будет Украине неплохим результатом. Поэтому, пускай и без нескольких лидеров, но нынешняя Украина представляет собой достаточно неплохой коллектив.

В таком поединке Шевченко, без сомнений, построит игру от обороны. Поскольку Португалию тоже сложно назвать результативным коллективом, здесь можно поставить на низовой матч.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 1.77 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru