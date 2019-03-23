Испания – Норвегия: Прогноз от экспертов

вчера, 15:27

Испания

Сборная Испании не сумела блеснуть на Чемпионате Мира, но на этом неудачи «красной фурии» не закончились – в Лиге Наций команда Луиса Энрике также потерпела неудачу. В компании с Хорватией и Англией испанцы взяли лишь шесть очков, проиграв дважды в четырех встречах. Такие результаты не позволили «красной фурии» прыгнуть выше второй строчки.

Норвегия

Сборная Норвегии делает ставку на попадание на большой турнир и определенные успехи в этом направлении команда Ларса Лагербека уже сделала. В Лиге Наций норвежцы сражались в одной группе с Кипром, Болгарией и Словенией, сумев набрать в шести матчах 13 очков. Таким образом норвежцы заняли первую строчку в группе и повысились в классе.

Статистика

За последние 19 лет команды встречались трижды и два матча Испания выиграла

Только в одном из последних трех домашних матчей Испания забивала меньше двух голов

Только в одном из последних четырех выездных матчей Норвегия не пропускала

Прогноз

Сборная Испании не оправдала прогнозов болельщиков ни на Чемпионате Мира, ни в Лиге Наций. Сейчас испанцы остро нуждаются в крупных уверенных победах, к чему явно и будут стремиться в сегодняшней встрече. Несмотря на довольно успешные выступления в последних матчах, норвежцы явно уступают сопернику в классе и это обстоятельство должно найти отражение в итоговом счете.

Источник: www.vseprosport.ru

По нашему мнению, гостям крупного поражения не избежать. Прогноз – азиатская фора (-2) на Испанию. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.99