Казахстан – Россия: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:59

Казахстан

Сборная Казахстана не была успешна в Лиге Наций – по итогам шести туров команда Михала Билека оказалась второй в своей группе, но уступила лидеру Грузии целых 10 баллов. В шести поединках «ястребы» смогли взять всего одну победу, разгромив 4:0 дома Андорру, но в гостях очевидного аутсайдера им обыграть не удалось.

Тем не менее, в первом туре отбора на Евро-2020 Казахстан сумел сотворить сенсацию. Дома команда Билека беспощадно расправилась с Шотландией, отправив в ее ворота три безответных гола. Таким образом Казахстан вышел на вторую строчку в группе, но прогнозы относительно его шансов на успех еще делать очень рано.

Россия

Сборная России очень достойно провела Чемпионат Мира, также команда Станислава Черчесова не была «мальчиками для битья» и в Лиге Наций, где противостояла довольно мощным сборным в лице Швеции и Турции. Несмотря на итоговое второе место, у болельщиков наверняка есть повод для оптимизма – ни один из четырех матчей российской сборной нельзя было назвать провальным.

В первом туре квалификации на Евро-2020 россияне играли с главным фаворитом группы – сборной Бельгии. Сенсации в итоге не случилось – команда Черчесова уступила со счетом 1:3, практически не оказав бельгийцам сопротивления. Тем не менее из группы есть две путевки на турнир и именно на вторую строчку Россия наверняка и делает основную ставку.

Статистика

Последняя встреча между сборными завершилась нулевой ничьей в 2015 году

Два последних матча Казахстан выиграл

В семи последних домашних матчах Казахстан потерпел всего одно поражение

Три последних выездных матча Россия проиграла

Прогноз

В первом туре Казахстан продемонстрировал, что со счетов списывать его еще очень рано. Несмотря на довольно скромные шансы попасть на Чемпионат Европы, от попыток добиться такой высокой цели «ястребы» отказываться не намерены, поэтому легкой игры россиянам явно ждать не стоит, несмотря на все слабые стороны в игре сборной Казахстана.

Россия является явным фаворитом встречи, но вряд ли стоит рассчитывать на разгром – хозяева вполне способны противостоять команде Черчесова и вполне могут даже рассчитывать на ничью. Сборную России вряд ли можно назвать результативной, поэтому если победа ее и случится, вряд ли она будет крупной.

По нашему мнению, у хозяев есть шансы на очки. Прогноз – азиатская фора (+1) на Казахстан. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru