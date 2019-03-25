Португалия – Сербия: Прогноз от экспертов

вчера, 11:44

Португалия

Португалия, являясь действующим чемпионом Европы, в последнее время не доказывает свое превосходство. «Команда избранных» три предыдущие встречи сыграла вничью с Италией (0:0), Польшей (1:1), и даже с Украиной (0:0).

Капитан Криштиану Роналду в сборной демонстрирует не лучшую игру, не забивая девять матчей подряд. На Чемпионате Мира подопечные Фернанду Сантуша дошли до 1/8 финала, проиграв Уругваю (1:2). В этой встрече «европейским бразильцам» не поможет Луиш Нету.

Сербия

Сербия после провального Чемпионата Мира, в котором два последних матча закончились поражениями от Швейцарии (1:2) и Бразилии (0:2), быстро реабилитировались, и в следующих семи играх ни разу не проиграли. Доказать свой новый уровень игры удалось в прошлом матче против Германии (1:1), который закончился ничьей, но сербы смотрелись очень бодро.

В Лиге Наций «белые орлы» победили в четырех матчей и два завершили вничью.

Статистика

Сербия не проигрывает семь матчей подряд.

За пять прошлых домашних игр Португалия забила лишь четыре мяча.

Сербия забивала во всех очных противостояниях.

Прогноз

В данном поединке нас ожидает отличный матч. Португалия заметно сбавила в последнее время, это было видно в матче против Украины, где с реализацией было много проблем, на своем поле им не удалось распечатать ворота соперника. Сербия показывает великолепный футбол, в матче против Германии балканцы продемонстрировали свои амбиции.

На наш взгляд, гости будут давить весь матч и забьют один-два гола. Если хотите рискнуть, то можно заиграть чистую победу сербов.

Наш прогноз - индивидуальный тотал Сербии больше(1) в БК 1хСтавка за 3,24. Также немного ставим на победу Сербии за 5,90.

Источник: www.vseprosport.ru