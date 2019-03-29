«Хоффенхайм» - «Байер»: Прогноз от экспертов

вчера, 10:59

Хоффенхайм

Очевидно, что «Хоффенхайму» не повторить наивысшее достижение в своей истории. В минувшем сезоне команда Юлиана Нагельсманна финишировала третьей и дебютировала в Лиге Чемпионов. Участие в новом турнире оказалось провальным. «Деревенские» заняли четвертое место и досрочно отправились на континентальные каникулы. «Манчестер Сити», «Лион» и «Шахтер» показали немцам мастер-класс.

В Бундеслиге хозяева – пока девятые. Обилие ничьих (11 в 26 матчах) не позволяют подняться выше. Соотношение побед и поражений – 9 к 6, забитых и пропущенных мячей – 50:38. Перед уходом на мартовскую паузу они не смогли обыграть одного из аутсайдеров – «Штутгарт» (1:1). Наша ставка на их выигрыш не сработала.

Сегодня не выйдет на поле дисквалифицированный Нико Шульц.

Байер

«Байер» в отличие от своего ближайшего соперника вничью играл редко (три раза за сезон) и давно (последний раз 3 декабря). Нейтральные исходы не помешали бы «фармацевтам». Неудачный старт и недавние ситуативные провалы удерживают «аспириновых» на шестой позиции. В их активе 42 очка, как результат 13 побед. Еще десять поединков завершились в пользу противников.

В новом календарном году команду возглавил Петер Бош, его появление придало футболистам дополнительный импульс. В начале марта они обыграли «Фрайбург» и «Ганновер», а в середине текущего месяца неожиданно уступили «Вердеру» на своей же «Бай-Арене» (1:3). Наш прогноз на 1Х+ОБЗ не прошел.

В составе гостей не выйдет Венделл, под вопросом появление Ларса Бендера.

Статистика

2/3 матчей «Хоффе» завершились в пользу его соперников.

«Байер» не играл вничью в 13 последних поединках.

«Байер» проиграл последний календарный матч.

Личная встреча первого круга в Леверкузене завершилась со счетом 1:4.

Прогноз

«Хоффенхайм» играет нестабильно и едва ли финиширует в зоне еврокубков. «Байер» преобразился при Петере Боше и вполне может ворваться в верхнюю четверку. Считаем, что «фармацевты» не проиграют второй раз подряд.

Наш прогноз – двойной шанс вторых с коэффициентом 1.70 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru