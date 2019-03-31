«Интер» - «Лацио»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:06

Интер М

«Интеру» в этом сезоне не хватает стабильности, но пока команда Лучано Спалетти полностью оправдывает прогнозы болельщиков – клуб находится на третьей строчке в таблице. Тем не менее, назвать свое положение надежным «нерадзурри» не могут – четвертый «Милан» находится на расстоянии двух очков, да и «Рома» с «Лацио» еще вполне способны подняться выше.

В прошлом туре «Интер» в захватывающем поединке одолел «Милан» в дерби. Выйти вперед «нерадзурри» удалось уже на третьей минуте, после чего все пошло по их сценарию. Эта победа стала второй подряд для команды Спалетти, что наверняка придаст им уверенности перед еще одни очень важным поединком.

Не сыграет Шиме Врсалько. Под вопросом участие в матче Мауро Икарди, Стефана Де Врейа и Раджи Найнгголана.

Лацио

«Лацио» неудачно проводит сезон, но надежды на финиш в зоне Лиги Чемпионов у «орлов» пока еще остаются. Команда Симоне Индзаги набрала в 27 турах 45 очков, с которыми и расположилась на шестой строчке в таблице. От четвертого «Милана» римляне отстают на шесть баллов – это расстояние уже вполне можно считать критическим.

В последнем туре «Лацио» без малейших проблем разобрался с «Пармой» - еще до перерыва «орлы» забили четыре безответных гола, позволив сопернику во второй половине встречи гол престижа. Победа должна помочь команде настроиться на важнейший матч с «Интером», который по итогам прошлого чемпионата лишил римлян путевки в Лигу Чемпионов.

Пропустят матч Джордан Лукаку и Валон Бериша.

Статистика

Только в одном из последних пяти матчей между клубами в рамках Серии А забивалось менее трех голов

Только в одном из трех последних домашних матчей «Интер» не забивал

В трех последних матчах «Лацио» забил восемь голов

Прогноз

«Интер» в прошлом туре добыл важнейшую победу над «Миланом», которая не только вывела команду на третье место, но и серьезно помогла в психологическом плане. Теперь «нерадзурри» необходимо не растерять преимущество, которое пока нельзя назвать выдающимся. Тем не менее, проблем в игре «Интера» по-прежнему хватает, такой соперник, как «Лацио», может ими легко воспользоваться.

Поражение для «орлов» будет полной катастрофой, да и ничья им мало что даст, поэтому есть смысл ждать от них атакующего футбола и забитых голов.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – обе забьют и тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.22

Вторым наши прогнозом будет ничья. Такое пари можно разместить за 3.30

Источник: www.vseprosport.ru