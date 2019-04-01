«Арсенал» – «Ньюкасл»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:16

Арсенал

В последние недели именно «Арсенал» оказался неожиданно фаворитом гонки за четвертое место. «Канониры» потерпели несколько обидных поражений в Лиге Европы, вылетели из Кубка Англии, но относительно стабильная игра в Премьер-лиге позволила команде Унаи Эмери вернуться на четвертую строчку.

В последних пяти турах «Арсенал» заработал 13 очков, что является вторым лучшим показателем за этот отрезок после «Манчестер Сити». «Канониры» обыграли «Хаддерсфилд» (2:1), «Саутгемптон» (2:0), «Борнмут» (4:1) и даже нанесли первое поражение «Манчестер Юнайтед» после назначения Уле-Гуннара Сульшера (2:0).

Кроме того, «Арсенал», скорее, заработал, чем потерял очки в гостевой дуэли с «Тоттенхэмом» (1:1).

Главным залогом успехов «канониров» является великолепная домашняя форма. «Арсенал» выиграл все девять предыдущих поединков в Премьер-лиге на «Эмирейтс», победив не только МЮ , но и «Тоттенхэм» (4:2) с «Челси» (2:0). Семь из этих побед «Арсенал» добыл с разницей более чем в один гол.

Недоступны у «Арсенала» на этот матч Эктор Бельерин, Роб Холдинг, Дэнни Уэлбек и дисквалифицированный Лукас Торрейра. Также под вопросом участие Гранита Джаки.

Ньюкасл

«Ньюкасл» последние пять матчей также провел на неплохом уровне, заработав за них десять очков. «Джорди» обыграли «Хаддерсфилд» (2:0), «Бернли» (2:0), «Эвертон» (3:2), сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и проиграли «Вест Хэму» (0:2).

Такие результаты позволили «сорокам» не только вырваться из зоны вылета, но и практически обеспечить себе сохранение прописки в элите. Для этого команде Рафаэля Бенитеса, скорее всего, хватит одной победы в оставшихся матчах при не самом сложном календаре.

Особенно «Ньюкасл» прибавил как раз на «Сент-Джеймс Парке», где «джорди» выиграли все пять предыдущих поединков в АПЛ . Но вот на выезде ситуация иная. За пределами своей арены «Ньюкасл» в чемпионате в последний раз побеждал 15 декабря.

Статистика встреч с топами в «Ньюкасла» не самая приятная. В десяти поединках с представителями первой шестерки «сороки» проиграли девять раз, неожиданно победив лишь в домашней дуэли с «Манчестер Сити» (2:1). Однако лишь в одном из этих девяти поединков «Ньюкасл» уступил с разгромным счетом. В гостях «сороки» проиграли «Тоттенхэму» (0:1), «Челси» (1:2), МЮ (2:3), МС (1:2) и «Ливерпулю» (0:4).

Травмирован у «Ньюкасла» хавбек Шон Лонгстафф, а дисквалифицирован защитник Фабиан Шер.

Статистика

Беспроигрышная серия «Арсенала» в Премьер-лиге равна пяти встречам.

Дома «Арсенал» выиграл все девять предыдущих поединков в АПЛ .

. Семь из этих матчей «канониры» выиграли с разницей более чем в один гол.

«Ньюкасл» проиграл лишь один из шести последних поединков в чемпионате.

Безвыигрышная гостевая серия «сорок» в АПЛ достигла семи встреч.

достигла семи встреч. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в девяти из десяти минувших очных матчей. Правда, пять своих последних побед над «сороками» «канониры» добыли с разницей только в один гол.

Прогноз

В целом, сомневаться в итоговом триумфе «Арсенала» как-то не приходится. «Канониры» мощно играют дома, а «Ньюкасл» обеспечил себе достаточно комфортный гандикап над зоной вылета, поэтому мотивация «сорок» перед этой встречей будет несколько ниже.

Однако, как заметно по встречам с другими топ-клубами, «Ньюкасл» просто не позволяет себе проигрывать разгромно. Даже на выезде. Напомним, что только «Ливерпулю» «джорди» в гостях уступили с разницей более чем в один гол.

Наш прогноз – победа Арсенала и тотал меньше 4.5 за 1.82 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru