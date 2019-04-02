«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:46

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» в матчах с представителями топ-шестерки заработал очков больше, чем некоторые представители этой самой шестерки в противостоянии друг с другом. В девяти матчах с топами в рамках Премьер-лиги «волки» выиграли два раза, вничью сыграли четырежды, а проиграли в трех поединках. То есть, очков «Вулвз» в противостоянии с топами заработал десять.

Подтвердилось это в какой-то степени и в недавних поединках. «Волки» в пяти минувших турах выиграли только раз, обыграв дома «Кардифф» (2:0). Также команда Нуну Санту умудрилась отобрать очки на выезде у «Челси» (1:1). Но при этом «Вулверхэмптон» проиграл «Хаддерсфилду» (0:1) и «Бернли» (0:2). Именно поэтому «волки» хоть еще и занимают седьмое место, но конкурентов опережают только на один-два очка.

Травмированных у «Вулверхэмптона» по-прежнему нет.

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед», тем временем, в домашнем матче победил «Уотфорд» (2:1), что позволило «красным дьяволам» по очкам догнать лондонский «Тоттенхэм». Мы прогнозировали его победу и предлагали поставить с кефом 3.00. На момент написания этого материала команда Уле-Гуннара Сульшера находилась на четвертом месте.

Однако последние два выездных поединка манкунианцев сложились как раз не лучшим образом. Подопечные норвежца потерпели сначала поражение от «Арсенала» (0:2), а потом вылетели из Кубка Англии от «Вулверхэмптона» (1:2). Что же касается Премьер-лиги, здесь до встречи с «канонирами» МЮ выиграл шесть матчей подряд.

«Красные дьяволы» «разбили» «Кардифф» (5:1) и «Фулхэм» (3:0), а также обыграли «Кристал Пэлас» (3:1), «Лестер» (1:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Ньюкасл» (2:0).

Количество травмированных в составе МЮ перед этой встречей несколько уменьшилось. Восстановился Антони Марсиаль. По-прежнему в лазарете остались Эрик Байи, Алексис Санчес, Маттео Дармиан и Луис Валенсия.

Статистика

«Вулверхэмптон» выиграл только один из шести предыдущих поединков в Премьер-лиге.

Домашняя беспроигрышная серия «волков» равна лишь четырем встречам.

Во всех шести предыдущих матчах «Вулверхэмптона» в АПЛ сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

сыграла ставка «тотал меньше 2,5». «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из семи минувших гостевых поединков в чемпионате.

В четырех из этих семи встреч «красные дьяволы» не пропустили.

«Вулверхэмптон» уже два раза сыграл в этом сезоне с «Манчестер Юнайтед», и оба раза успешно. На «Олд Траффорд» в первом круге «волки» вырвали ничью (1:1), а в Кубке Англии выиграли дома (2:1).

Прогноз

Встречи с топами для «Вулверхэмптона» имеют особый статус, и настраиваются на них «волки» тоже как-то по-особому. «Манчестер Юнайтед» уже два раза играл с командой Нуну Санту и ни в одном матче не сумел победить. Поэтому, мотивация для гостей будет огромной, а если учесть еще и турнирное положение, то нынешний МЮ вполне может взять реванш.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед за 2.07 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru