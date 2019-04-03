«Валенсия» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

вчера, 12:39

Валенсия

«Летучие мыши» подходят к поединку с «Реалом» в отличном настроении. На минувших выходных левантийцы выиграли очень важный в турнирном плане матч у «Севильи», причем на ее поле. В добавленное к первому тайму время пенальти реализовал Даниэль Парехо. Кстати, самый результативный на данный момент игрок в составе «Валенсии» - 8 голов.

Победа позволила подопечным Марселино Тораля подняться на седьмое место. От четвертой позиции их отделяет сейчас всего три очка.

В целом же беспроигрышная серия «летучих мышей» впечатляет. Они не проигрывают уже в 16 последних официальных матчах подряд, в том числе и в 11 предыдущих в рамках Примеры.

Потерь в составе «Валенсии» нет. Франсис Коклен, Кристиано Пиччини, Хауме Доменек Санчес и Рубен Собрино вполне могут сыграть. Их готовность определят перед матчем.

Реал Мадрид

«Королевский клуб» в минувшем туре хоть и с большим трудом, но сумел одолеть дома «Уэску». Победный гол всего за минуту до окончания основного времени забил Карим Бензема. Стоит отметить, что играли мадридцы без ряда игроков основы. Кроос, Модрич, Навас, Варан, Асенсио и Каземиро получили возможность отдохнуть после выступления за сборные.

«Реалу» удалось сохранить за собой третье место, а отставание от второго «Атлетико» состаляет только два очка.

Начо пропустит матч из-за дисквалификации. В лазарете Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Винисиус Жуниор, Маркос Льоренте.

Статистика

«Валенсия» не проигрывала в чемпионате уже 11 матчей кряду, шесть из которых завершилось вничью.

Дома «Валенсия» проиграла только один из 15 матчей в чемпионате, 10 завершила вничью и в четырех победила.

В первом круге «Реал» дома обыграл «Валенсиию» со счетом 2:0.

Ни в одном из 15 домашних поединков «Валенсии» не было забито больше трех голов.

«Реал» выиграл в чемпионате 9 из 11 последних матчей.

Прогноз «обе забьют+победа Реала» сыграл в пяти последних гостевых встречах.

Ставка «обе забьют» сыграла в 11 из 12 последних очных матчей.

Прогноз

Несмотря на отличную беспроигрышную серию, дома «Валенсия» побеждала не так часто. «Реал» с приходом Зидана прибавляет с каждым матчем, хотя проблемы в обороне остались. «Валенсия» дома вполне может отличиться, но вряд ли этого хватит для победы. Мадридцы сейчас вполне способны остановить хозяев.

Наш прогноз – победа Реала и обе забьют за 3.40 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru