«Саутгемптон»–«Ливерпуль»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:08

Саутгемптон

«Саутгемптон» с Ральфом Хазенхюттлем в последних турах добыл несколько важных побед. В пяти предыдущих встречах «Саутгемптон» проиграл на выезде «Арсеналу» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3), но в других матчах сумел одолеть «Фулхэм» (2:0), «Брайтон» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:1), выбравшись на 16-ю строчку. Это позволило «святым» даже создать пятиочковый задел над 18-м «Кардиффом».

Статистика встреч с топ-клубами под руководством Хазенхюттля у «Сотона» значительно улучшилась. В шести предыдущих матчах с представителями топ-шестерки «Саутгемптон» заработал семь зачетных пунктов.

Причем дома «Сотон» проиграл только «Манчестер Сити» (1:3). В других домашних матчах «Саутгемптон» обыграл «Арсенал» (3:2) и «Тоттенхэм» (2:1), а на выезде, кроме поражений от «Арсенала» (0:2) и МЮ (2:3), сумел сыграть вничью с «Челси» (0:0).

Травмированных у «Саутгемптона» сейчас почти нет. В лазарете находятся Майкл Обафеми и Янник Вестегор. Кроме них под вопросом на матч Шейн Лонг. И уж точно в этой встрече не выйдет принадлежащий «Ливерпулю» Данни Ингз.

Ливерпуль

«Ливерпуль», тем временем, продолжает добывать нужный результат. К этому матчу «красные» подходят с четырьмя победами в пяти последних поединках. «Ливерпулю» дома удалось разобраться с «Уотфордом» (5:0), а также относительно спокойно победить «Бернли» (4:2).

Но в гостевой встрече с «Фулхэмом» и домашнем матче с «Тоттенхэмом» мерсисайдцам было гораздо сложнее. Хотя оба поединка команда Юргена Клоппа выиграла с одинаковым счетом 2:1. Также за этот период «Ливерпуль» сыграл на выезде вничью с «Эвертоном» (0:0), что стоило команде лидерства.

Стоит отметить, что у «красных» в новом году действительно не самые лучшие гостевые показатели. Подопечные Клоппа в шести выездных матчах АПЛ в 2019-м обыграли «Брайтон» (1:0) и «Фулхэм» (2:1). В других встречах «Ливерпуль» потерял очки не только в поединке с «Эвертоном», но и в дуэлях с «Вест Хэмом» (1:1), МЮ (0:0), а также мерсисайдцы проиграли на выезде «Манчестер Сити» (1:2).

Травмирован у «Ливерпуля» теперь только Окслейд-Чемберлен. Участие Джо Гомеса под вопросом из-за слабой физической формы.

Статистика

«Саутгемптон» выиграл три из четырех последних матчей в чемпионате.

Дома «святые» проиграли один из пяти предыдущих поединков в АПЛ .

. В девяти из десяти минувших домашних матчей «Саутгемптона» в Премьер-лиге сыграла ставка «обе забьют».

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ равна 11 встречам.

равна 11 встречам. «Красные» выиграли только два из шести предыдущих гостевых поединков в чемпионате.

В пяти из семи последних выездных матчей «Ливерпуля» в Премьер-лиге сыграл прогноз «тотал меньше 2,5».

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» во всех трех последних очных встречах. В текущем сезоне «красные» победили «святых» дома (3:0).

Прогноз

«Ливерпуль», без сомнений, сделает все возможное в этом матче, чтобы заработать три очка и продолжить оказывать давление на «Манчестер Сити». Однако и для «Саутгемптона» этот поединок является достаточно принципиальным. Благодаря последним победам «святые» могут вздохнуть с некоторым облегчением.

Но желание оказать влияние на чемпионскую гонку и показать себя с лучшей стороны у подопечных Хазенхюттля присутствует. При таких раскладах голы можно ждать с обеих сторон, а также немного поставим на хозяев.

Наш прогноз – обе забьют за 1.95 в БК 1хСтавка

Второй прогноз – победа Саутгемптона или ничья за 3.05

Источник: www.vseprosport.ru