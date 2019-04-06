«Спартак» - ЦСКА: Прогноз от экспертов

вчера, 12:25

Спартак

«Спартак» уже имеет не так много шансов побороться за чемпионство – от лидера «Зенита» команда Олега Кононова отстает на восемь баллов. Отыграть такое преимущества еще вполне возможно, но «красно-белые» сейчас не показывают той игры, которая бы оставляла надежду болельщикам на столь высокие цели.

В последнем туре «Спартак» обыграл в гостях «Ахмат» со счетом 3:1, сыграв при этом не в лучший футбол. Тем не менее, победа продлила серию команды без поражений до семи матчей, что вполне можно считать большим успехом. В данный момент «Спартаку» необходимо делать ставку на победу над ЦСКА , чтобы обойти его в таблице и попасть в зону Лиги Чемпионов.

Имеют проблемы со здоровьем: Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Артем Ребров, Андрей Ещенко, Илья Кутепов и Фернандо.

ЦСКА

ЦСКА стремится оказаться на вершине турнирной таблицы, но пока не оправдывает прогнозы болельщиков. К старту 22 тура «армейцы» подходят на четвертой строчке в таблице, имея в активе 37 очков. Лидеру «Зениту» команда Виктора Гончаренко проигрывает семь баллов, а от «Краснодара» и «Локомотива» отстает всего на одно очко.

В последнем туре «армейцы» невероятным образом упустили победу над «Уфой» не своем поле. До 87-й минуты ЦСКА вел со счетом 2:0, но позволил «горожанам» забить дважды и упустил два очка. Неудача прервала домашнюю серию из трех побед, но что более важно – позволила «Спартаку» приблизиться к себе на расстояние одного очка.

Не сыграют сегодня Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

Статистика

Ни в одном из последних четырех матчей между клубами не забивалось более трех голов

«Спартак» не выигрывает в трех последних домашних матчах – три ничьи

ЦСКА в этом сезоне сыграл 11 матчей в гостях и только в одном из них потерпел поражение

в этом сезоне сыграл 11 матчей в гостях и только в одном из них потерпел поражение В 11 гостевых матчах этого сезона ЦСКА пропустил всего четыре гола – это лучший показатель в Премьер-Лиге

Прогноз

«Спартак» далек сейчас от своей оптимальной формы, в команде достаточно травмированных игроков, но при этом «красно-белые» уже давно не проигрывают и постепенно приближаются к зоне Лиги Чемпионов.

Тем не менее, сегодня у команды Кононова будет очень непростой соперник – «армейцы» являются очень организованной и дисциплинированной командой, с отлично поставленной обороной. Вскрыть такую команду хозяевам будет крайне непросто, да и в атаке у ЦСКА полный порядок, что может стать проблемой для нестабильной обороны «красно-белых».

Источник: www.vseprosport.ru