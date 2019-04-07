«Локомотив» - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:53

Локомотив

«Локомотив» неудачно начал сезон, но в последнее время команда Юрия Семина набрала мощный ход и сейчас наверняка делает ставку на золотые медали. К 22 туру «железнодорожники» подходят на четвертой строчке в таблице, имея в активе 38 очков. От лидера «Зенита» москвичей отделяет шесть баллов, которые уже сегодня можно превратить в три.

На неделе «Локомотив» сыграл первый матч полуфинала Кубка России с «Ростовом» на своем поле – поединок завершился ничьей 2:2, которая больше шансов оставляет «трактористам». Таким образом «железнодорожники» довели свою серию без поражений до восьми матчей, если Семину удастся сохранить такой темп, в борьбу за чемпионство команда включится наверняка.

Под вопросом участие в матче Бориса Ротенберга.

Зенит

«Зенит» полностью оправдывает прогнозы болельщиков – команда Сергея Семака прочно удерживает в своих руках лидерство в Премьер-Лиге. От ближайшего соперника в лице «Краснодара» питерский клуб отрывается на три балла, но если сумеет сегодня взять три очка, это расстояние значительно увеличится.

В последнем туре «Зенит» обыграл дома «Оренбург» со счетом 3:1, хотя имел сложности в этой встрече, ведь вынужден был отыгрываться. Таким образом «сине-бело-голубые» одержали 14-ю победу в сезоне, а их беспроигрышная серия в чемпионате продлилась до четырех матчей.

Рискуют пропустить матч Далер Кузяев, Александр Ерохин и Клаудио Маркизио.

Статистика

В первом круге «Зенит» одержал победу со счетом 5:3

Только в одном из последних трех домашних матчей «Локомотив» побеждал

В семи последних выездных матчах «Зенит» четыре раза обыгрывал «Локомотив», «железнодорожникам» удалось победить всего дважды

Прогноз

«Зенит» пока довольно комфортно чувствует себя на вершине таблицы, но три очка преимущества над «Краснодаром» гарантией быть не могут. «Локомотив» находится в еще более сложной ситуации – он отстает от питерцев на шесть баллов, поэтому сегодня вынужден будет рисковать.

«Зенит» довольно успешно играет с «железнодорожниками» на их поле, да и в целом сейчас по игре смотрится предпочтительнее, на сегодняшний день его смело можно назвать фаворитом пары.

По нашему мнению, у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Зенит». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.07

Источник: www.vseprosport.ru