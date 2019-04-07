Что может всплыть в след за Агузаровгейтом?(Черчесовгейтом). Он вам не Сашка

вчера, 19:30

Пока в самом разгаре гремит эхо нашумевшего расследования Василия Уткина, пока на самого Василия совершают нападение из-за задетых громких имён «неприкасаемых», попробуем разобраться в одной очень близкой теме, которая может напрямую вытекать из этой ситуации. А именно в истории одного «простого» футболиста, с совершенно «типичным» путём в футболе.

Помните историю Бориса Ротенберга? А ведь когда-то никто и не догадывался о его известном родственнике. Свет пролила статья, которая стала настоящей «бомбой». Российская футбольная общественность увидела, что человек «с улицы», занимает места в самых лучших футбольных клубах страны. И какая последовала на это реакция? Да никакой. Обществу и прокуратуре со временем стало попросту наплевать. Никакого расследования не последовало. Что говорить о менее однозначных ситуациях, где подвоха простой зритель с трибун может и не заметить? И речь как раз пойдёт о таком неоднозначном на первый взгляд случае, а именно случае с футболистом сборной России, игроком французского футбольного клуба Монако, и экс-игроком московского ЦСКА Александром Головиным. Вы спросите причём тут вообще Головин? (Руки прочь от нашего Сашки). У него нет серьёзных родственников, он вырос в простой семье, сам пробивался наверх через кровь и пот, и является самым талантливым игроком России. А что если я вам скажу что всё вышеперечисленное это наглая ложь? И сейчас я вам это аргументированно докажу. Многие думают что детство Головина прошло чуть ли не в гетто, только потому, что он вырос в маленьком городке, в шахтёрской семье. Я не могу предоставить прямых доказательств «непростого» происхождения Головина, но покажу все косвенные, которые позволят вам усомниться в официальной версии.

Сам путь в футболе Сашки начинается у знакомого семьи, в местной футбольной секции. Первая ступенька кумовства была пройдена. Дальше, научившегося футбольным азам Головина, родственники «переводят» в школу Металург-Кузбасс. Там, из-за вечной «заслуженной» похвалы и внимания, Александр получает уверенность, и пробует сделать необдуманный шаг - пройти отбор в академию Спартака. Его отвозят в Москву. Тут рождается ещё одна красивая история, так запавшая в сердца «армейцев». Якобы в Спартаке не замечают очевидный талант парня, а сам он в душе симпатизирует ЦСКА . Но на самом деле в Спартаке была дана первая и последняя объективная оценка навыкам этого игрока. В Спартаке тут же понимают в чем дело. «Приехал ещё один депутатский»,- шутили там. Слово, знакомое каждому, кто занимался в футбольной секции. И это фраза, спустя годы, в среде не ангажированных, разбирающихся поклонников футбола, приклеивается к Александру, и становится его псевдонимом в комментариях простых пользователей интернета. А что касается симпатий ЦСКА . Сами подумайте. Почему он поехал не в ЦСКА , раз так любил армейцев? Дело в том, что Сашка любил именно красно-белые цвета, и готов был целовать ромбик. Видимо, такая пощечина от любимого клуба, мотивировала парня ещё больше выкладываться на тренировках, совершенствовать своё мастерство, и он за пару лет вырастает из забракованного «депутатского», в игрока основного состава сборной России на Чемпионате Европы (который почему-то не является на тот момент основным в клубе), а через ещё пару лет переходит в топ клуб Франции - Монако, где так же выходит в основном составе, в одном ранге с Фабрегасом и Фалькао. На самом деле сейчас была озвучена цепочка очередного кумовства Сашки. Сейчас распространено мнение, что в дубле ЦСКА , он был самым перспективным игроком. Нет. Это ложь. Все, кто следил за дублем армейцев в те годы, знают, что никаким лидером Александр не был, и никому толком не запомнился. Что уж говорить о большом таланте, который в дальнейшем переведёт его в топ клуб Франции. Что дальше спросите вы? Конечно же перевод в основу! Именно так же поступают топовые футбольные менеджеры. Переводят всех худших в основу! Александр начинает выходить на замену ЦСКА и «не портит погоды». Хотя чего ещё ждать, когда вокруг такие партнёры. Вспомним игру Алана Смита в Манчестер Юнайтед. Он был основным, только благодаря Руни, Роналду, Гигзу, Сколзу и другим звёздам под боком. Но, если собрать команду из 11 Смитов, то вы бы врятли удержались в Чемпионшипе. В ЦСКА такими звёздами оказались Дзагоев, Марио Фернандес, Ерёменко, Тошич, Натхо, Думбия, Муса, Цубер. Если брать одних тех, кто креативит. И вот уже игрока, выходящего на замену, который не портит игры, вызывают в сборную, и... сразу же дают ему дебютировать! Причем в матче с проходной Белоруссией! Александр тут же отличается голом в ворота «звёздной» Белоруссии и заставляет говорить о себе. И тут наступает следующий сезон. Головин становится основным в клубе при «живых» Дзагоеве, Ерёменко, Натхо, Широкове, Тошиче и Мусе. Игрок проводит средний(плохой) сезон (17 игр - 1 гол - 0 голевых), что конечно же удерживает его в стартовом составе. Проходит ещё один сезон ни шаткой ни валкой игры 30-3-4. (Головин всё ещё основной). Параллельно ЦСКА посчитало что одного Головина будет достаточно (!!), и начинает продавать лидеров полузащиты, тем самым избавляя Александра от конкуренции, практически очищая поле от любого, кто может более-менее осмысленно работать с мячом. Остаётся выжженная земля. Сначала уходят Муса, Широков и Ткачев. Затем Тошич и Ионов. Случается скандал с Ерёмнеко, но новых игроков в креативную линию никто и не собирается покупать. Оставшихся Дзагоева и Натхо хватает, что бы Головин был железно основным, и не вызывал при этом вопросы. Плюс не покупают замену аморфному Миланову. Что так же избавляет Александра от лишнего конкурента. К двум сезонам «заслуженного» места в основном составе, добавляется полтора сезона основы без конкуренции. Головин проводит отличный сезон, раз за разом попадая в состав потому что .. Некому. Абсолютно стерильные условия добавляют ему цены на Трансфермаркте. Цена на Головина растёт в геометрической прогрессии, и достигает сначала 5 млн, а потом и вовсе заоблачных высот. Многие в дальнейшем используют это как аргумент перехода в Монако, и как оценку уровня Сашки, мол никто из россиян не стоит столько. Но, как-будто в Трансфермакте сидит специальный отдел, и смотрит игры РПЛ , которая по общей стоимости игроков на момент выпуска статьи находится на 8 месте в Европе! И конечно же никто не будет специально следить за одним только ЦСКА , или просматривать абсолютно все игры. Там не смотрят ни одной игры, а просто учитывают статистику. А на бумаге у Санька всё шло просто прекрасно. Никто из немцев не знал что у Головина нет конкуренции. Он выходил в основе топ клуба России - цена росла. Вот и всё. Искусственное поднятие стоимости игрока. Где-то между этими событиями пролетает небольшая молния. Головиным интересуется лондоский Арсенал! НО... с владельцем в лице Алишера Усманова, фигурантом расследований Алексея Навального. Интересуется Халл.. с тренером в лице Леонида Слуцкого. И потом отказывается от приобретения, находясь при этом в Чемпионшипе(!!). В дальнейшем происходит «триумфальный» ЧМ для Сборной России, на который она объективно бы не квалифицировалась, если бы проходила отбор. С такими то гениями как Александр, прошедшими все этапы конкурентной борьбы. Никаких ссылок в аренды и тд. Железный стартовый состав, при нулевой конкуренции. В составе сборной у Александра конечно же тоже возникает подобная ситуация. По странному стечению обстоятельств в сборную попадает только Ерохин, из конкурентов Александра по позиции, у которого бы ваша бабушка выиграла конкуренцию. Вся страна радуется «триумфальной» игре сборной России. Россия два раза обыгрывает любительские сборные, обыгрывает по пенальти худший состав сборной Испании за тридцать лет, и два раза проигрывает. Сам Головин успевает забить гол со штрафного полу-любительской сборной, и попадает на карандаш к Ювентусу. Где в дальнейшем занимаются подробным изучением карьеры Головина, и уже к концу чемпионата отказываются от идеи его приобретения. Всё это подаётся «честными» российскими СМИ как отказ Головина Юве. (знали бы итальянцы какие чудеса происходят в нашем футболе). Параллельно Головиным заинтересовываются только Челси и Монако, в которых по странному стечению обстоятельств снова оказываются российские владельцы. (четвёртое из пяти совпадение по одному только интересу из-за рубежа). В итоге интерес Челси «вдруг» куда-то пропадает, и игрока забирает Рыболовлев в свой проект Монако. Отдавая за него 30 миллионов евро. Покупка становится самой дорогой для Монако в межсезонье. И тут надо отдельно поговорить о трансферной политике Монако при Жардиме. Жардим каждый сезон продаёт всех лидеров, и набирает новый состав. Но состав, готовый уже здесь и сейчас показывать результат. Многие не понимают этого, и приписывают эту причину в провал Головина в Монако (спойлер). Мол не может один Сашка тащить недоклуб, который распродали. Только вот этот недоклуб был вторым, и чемпионом до Головина. Так же обновляя состав практически полностью, и по странному стечению обстоятельств именно на Головине прервалось везение. И сейчас я объясню почему. Как уже говорил Головин становится самым дорогим приобретением Монако. Параллельно, что бы выдумали? Его снова избавляют от конкуренции! На этой позиции он становится единственным игроком, если не считать приобритения игрока из дубля (!!) Ренна, который совершенно точно бы не навязал никакой конкурентной борьбы ещё очень долгое время. А теперь вспоминаем на какой позиции играет Александр. Это атакующий полузащитник. Самая важная позиция на поле. Без неё не будет никакого креатива и созидательной игры. Монако ожидаемо теряет связь между опорной зоной/зоной центрального полузащитника и атакой, и перестаёт забивать. Многие списывают провал Монако на защиту, но Монако провалился именно в креативе. Головин не мог развивать атаки, не мог держать мяч, и, только радуясь каждой не потери мяча российским игроком, можно было бы найти в этом хоть какой-то позитив. До Головина же на этой позиции играл Лемар, который обошёлся клубу в 1,25 миллиона, это в 24 раза дешевле Головина! И был продан в Атлетико за.... 70 миллионов! Итого Лемар привёл Монако ко второму месту, был куплен в 24 раза дешевле, и продан в 56 раз дороже (!!!) принеся клубу 68,75 миллионов евро... Что происходит с Монако? Клуб ожидаемо скатывается на дно турнирной таблицы, и к зимнему ТО возникает реальная угроза вылета топ клуба. Что делает Рыболовлев? Усиливает проблемную позицию качественными игроками, покупает конкурента Головину? Нет! Он меняет шило на мыло в зоне центрального полузащитника, делая рокировку Тилеманс-Фабрегас, в ту же зону берёт Адриена Сильву, и добавляет конкурента опорнику, в лице слабого Ванкера. Так же делаются приобретения в линию защиты, которой приписывали провал российские эксперты (боты в комментариях, о которых мы поговорим позже). В итоге ожидаемо никаких изменений не происходит. Монако выигрывает пару игр, но в целом тенденция такая же катастрофическая. На момент выпуска статьи Монако еле отыграло ничью у Генгама на последних минутах, и находится в 7 очках от вылета, на предпоследнем месте. Откатившись после приобретения Головина напомню со второй строчки. Что изменилось в клубе? Ничего. Ничего кроме приобретения российским бизнесменом российского игрока со странной карьерой. Многие не понимают, что вместо Головина эти деньги ушли бы на другого атакующего полузащитника, а точнее на двух других. И креативная линия выглядела бы совершенно иначе. А значит и Монако играл бы в другую игру. Нападение, и опорная зона вместе с защитой, не бегали бы сами по себе. Игра бы не обрывалась в зоне плеймейкера на Головине. А ведь вплоть до ухода боты критиковали Тилеманса, не разбираясь в позициях на поле, и приписывая ему мифическую конкуренцию с Головиным. Кто-то даже написал, что Головин вытеснил Тилеманса.... в АПЛ . (знали бы французы какие чудеса творятся в нашем футболе). В целом можно было бы ещё многое расписать про Головина, например то, как он не являясь основным в клубе, проведя пару матчей выходя на замену, попал в основной состав сборной на ЧЕ , только дебютировав до этого за сборную! Но я на данном этапе не хочу этого делать. Возможно потом более подробно углублюсь в эту тему, если она не вызовет резонанса. Я лишь хотел обозначить проблему, как было в своё время с Ротенбергом. А сейчас могу лишь подвести итог.