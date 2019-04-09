«Ливерпуль» - «Порту»:

вчера, 10:49

Ливерпуль

«Ливерпуль» в этом сезоне выглядит очень мощно, сражаясь сразу на нескольких фронтах. В Премьер-Лиге команда Юргена Клоппа идет на первой строчке в таблице после 33 матчей, опережая «Манчестер Сити» на два балла, однако у «горожан» при этом есть матч в запасе.

В последнем туре «красные» с трудом переиграли «Саутгемптон» в гостях со счетом 3:1, добыв волевую победу. Голевую засуху в том поединке прервал Мохаммед Салах, записав на свой счет таким образом 18-й мяч в чемпионате.

В прошлом раунде Лиги Чемпионов «Ливерпуль» очень спокойно справился с «Баварией». После нулевой ничьей на «Энфилде» англичане очень ярко себя проявили в Мюнхене, переиграв соперника со счетом 3:1 и оформив таким образом выход в четвертьфинал.

У «красных» есть две потери: не сыграют Джо Гомес и уже давно травмированный Алекс Окслейд-Чемберлен.

Порту

«Порту», также как и «Ливерпуль», ведет ожесточенную борьбу в чемпионате с «Бенфикой», но пока не оправдывает прогнозы, уступая сопернику первое место. У главных претендентов на чемпионство по 69 очков, но «драконы» уступают «орлам» по дополнительным показателям. В последнем туре команда Сержиу Консейсау обыграла 2:0 «Боавишту», выиграв четвертый матч подряд в чемпионате.

В 1/8 финала «Порту» противостоял «Роме». В Риме «драконы» уступили 1:2, с таким же счетом выиграли ответный матч на «Драгау». В дополнительное время португальцам удалось забить с пенальти, этот гол и вывел их в четвертьфинал. В прошлом году «Порту» удалось дойти только до 1/8 финала, после чего их в «порошок стер» именно «Ливерпуль».

Не смогут гости рассчитывать на Венсана Абубакара. Также проблемы со здоровьем есть у Алекса Теллеса и Фабиано.

Статистика

В прошлом сезоне «Порту» проиграл «Ливерпулю» дома 0:5 и отстоял нулевую ничью в гостях

«Ливерпуль» трижды играл дома с «Порту» и ни разу не проигрывал в этих матчах – две победы и ничья

«Ливерпуль» не проигрывает в последних 16 домашних матчах – 13 побед и три ничьи

Только в одном из последних пяти домашних матчей «Ливерпуль» забивал менее двух голов

Прогноз

«Ливерпуль» в прошлом сезоне не испытал никаких проблем с «драконами» и сегодня является явным фаворитом встречи, да и противостояния в целом. Дома «красные» играют очень мощно и наверняка сделают ставку на атаку, чтобы заработать весомое преимущество перед выездом в Португалию. «Красные» находятся в хорошей форме и имеют все шансы устроить «Порту» очередной разгром.

Португальцы явно уступают в классе сопернику, да и по качеству футбола англичане явно превосходят «драконов», поэтому есть смысл ждать уверенную победу хозяев.

Мы считаем, что рассчитывать гостям не на что. Прогноз – азиатская фора (-1.5) на «Ливерпуль». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.91

Источник: www.vseprosport.ru