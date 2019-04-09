«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:55

Тоттенхэм

Английские клубы просто отлично выступили в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, о чем подтверждает участие в четвертьфиналах сразу трех представителей этой страны. В одном из них жребий свел хорошо знакомых по национальному чемпионату «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Лондонский клуб сейчас переживает не лучший период в нынешнем сезоне. Еще месяц-полтора назад казалось, что «шпоры» практически застолбили за собой третье место, однако череда невнятных матчей позволила конкурентам догнать «Тоттенхэм».

В тоже время в Лиге Чемпионов подопечные Маурисио Почеттино продолжают бороться за трофей. Букмекеры слабо верят, что «Тоттенхэму» удастся его выиграть, ведь коэффициент на его победу сейчас составляет 23,00.

Для общего успеха лондонскому клубу важно добиться успеха в домашней встрече. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» одержал дома три победы, обыграв ПСВ (2:1), «Интер» (1:0) и «Боруссию» Дортмуд (3:0), но уступил «Барселоне» (2:4).

Точно не сыграет только травмированный Эрик Ламела. Под вопросом Серж Орье, Эрик Дайер и Фернандо Льоренте.

Манчестер Сити

«Горожане» проводят очередной отличный сезон. Подопечные Хосепа Гвардиолы уже успели выиграть Кубок Английской Лиги, сделали пару дней назад шаг к победе в Кубке Англии, обыграв в полуфинале «Брайтон» (1:0), а в национальном первенстве являются потенциальным лидером, опережая на один балл «Ливерпуль».

Что касается Лиги Чемпионов, то победа «Манчестер Сити» тут котируется высоко. На данный момент прогноз на его победу на турнире можно сделать с коэффициентом 3.30, а на выход в следующий круг можно поставить с кефом около 1,24.

В нынешней Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» проиграл всего раз. Еще в стартовом матче группового этапа «Лиону» (1:2), да и то дома. В дальнейшем манкунианцы выиграли шесть из семи поединков. На выезде подопечные Гвардиолы обыграли «Хоффенхайм» (2:1), «Шахтер» (3:0) и «Шальке-04» (3:2), а также завершили вничью матч с «Лионом» (2:2).

В лазарете у манкунианцев Александр Зинченко и Клаудио Браво. Под вопросом на игру Фабиан Делф.

Статистика

«Манчестер Сити» пропускал в трех из четырех гостевых матчех в Лиге Чемпионов.

Во всех четырех гостевых поединках «горожан» в ЛЧ сыграла ставка «тотал больше 2.5».

сыграла ставка «тотал больше 2.5». «Тоттенхэм» выиграл в ЛЧ дома три из четырех матчей.

дома три из четырех матчей. В трех из четырех домашних матчей «шпор» в ЛЧ сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

сыграл прогноз «тотал больше 2.5». В первом круге чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» на его поле со счетом 1:0.

«Горожане» обыгрывали «шпор» в трех последних официальных поединках.

Прогноз

Поединки между соперниками зачастую получаются результативными. В четырех из пяти последних во всех турнирах пробивался тотал больше 2.5, а в трех из них сыграла ставка «тотал больше 3.5».

Сейчас с атакой у команд все в порядке. В строю у «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который в семи матчах ЛЧ забил пять голов. «Манчестер Сити» пропускал почти в каждой гостевой встрече ЛЧ , однако и об уровне атаки «горожан» говорить излишне.

Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет и обе забьют за 2.00 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru