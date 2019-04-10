«Манчестер Юнайтед» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:24

Манчестер Юн

После феерического начала турнирной карьеры Уле Гуннара Сульшера на посту наставника «Манчестер Юнайтед», в игре манкунианцев наступил небольшой спад. В четырех последних поединках «красные дьяволы» потерпели три поражения. Однако стоит заметить, что все они состоялись в гостях.

Дважды проиграли «Вулверхэмптону» с одинаковым счетом 1:2 – в АПЛ и Кубке Англии, а также в национальном чемпионате «Арсеналу» (0:2).

Тем не менее, МЮ сейчас на ходу и недооценивать его не стоит. Можно спросить у ПСЖ . В 1/8 финала парижане обыграли на «Олд Траффорд» подопечных Сульшера со счетом 2:0, после чего англичане взяли реванш на поле соперника – 3:1.

Потерь в составе у «Манчестер Юнайтед» практически нет. В лазарете только Алексис Санчес. Небольшие повреждения имеют Маркус Рашфорд, Эрик Байи, Луис Антонио Валенсия, Андер Эррера и Маттео Дармиан, но все они могут появиться на поле.

Барселона

Каталонский клуб букмекерские конторы рассматривают как одного из трех главных претендентов на победу на турнире. Сделать прогноз на выигрыш «Барселоной» нынешней Лиги Чемпионов можно сейчас с коэффициентом 4.50, а на то что испанцы пройдут «Манчестер Юнайтед» букмекеры предлагают сделать ставку с кф 1.30.

«Барселона» в которых раз демонстрирует в нынешнем сезоне свой уровень. На минувших выходных «сине-гратовые» разобрались на «Камп Ноу» с «Атлетико» и практически гарантировали себе в очередной раз чемпионский титул.

Уверенно выступает «Барселона» и в Лиге Чемпионов, где в нынешнем турнире еще не проигрывала. В гостевых матчах каталонцы обыграли «Тоттенхэм» (4:2) и ПСВ (2:1), а также сыграли вничью с «Интером» (1:1) и «Лионом» (0:0).

У «Барселоны» точно не сыграют Томас Вермален, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Жан-Клер Тодибо. Под вопросом Усман Дембеле.

Статистика

Во всех четырех домашних матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешней Лиге Чемпионов сыграла ставка «тотал меньше 2.5», а в трех из них голов было меньше двух.

Три из пяти последних матчей в Лиге Чемпионов «Барселона» сыграла вничью.

В рамках Лиги Чемпионов в 8 из 10 последних матчей «Манчестер Юнайтед» дома сыграла ставка «обе забьют – нет».

В рамках Лиги Чемпионов в 8 из 12 последних матчей «Барселоны» на выезде сыграла ставка «обе забьют – нет».

Соперники за всю историю сыграли между собой восемь матчей. Три победы у МЮ , четыре раза выиграла «Барселона», одна встреча завершилась вничью.

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера отлично прибавил, однако и «Барселона» сейчас находится в прекрасной форме. Вряд ли соперники будут особо форсировать события в первом матче. Скорее всего, основной акцент как англичане, так и испанцы сделают на надежную игру в обороне. Поэтому вполне возможна ничья и небольшое количество голов.

Наш прогноз – Манчестер Юнайтед не проиграет за 1.89 в БК 1хСтавка. Вторая ставка – тотал меньше 3 за 1.75

Источник: www.vseprosport.ru