«Аякс» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:28

Аякс

«Аякс» оправдывает прогнозы болельщиков в этом сезоне – команда Эрика Тен Хага вышла непобежденной из довольно сложной группы в Лиге Чемпионов. В 1/8 финала на пути клуба стал действующий обладатель трофея – мадридский «Реал». После домашнего поражения 1:2 «Аякс» уверенно обыграл «сливочных» 4:1 в гостях и получил билет в четвертьфинал.

В чемпионате у клуба из Амстердама дела складываются довольно неплохо – первая строчка и 71 очко в активе. Тем не менее, расслабиться пока подопечные Тен Хага позволить себе не могут, ведь второй ПСВ имеет столько же очков. В последнем матче «Аякс» разбил в гостях «Виллем II» со счетом 4:1, одержав 23-ю победу в 29 матчах.

Не сыграют Карел Эйтинг и Нуссаир Мазрауи.

Ювентус

«Ювентус» делает основную ставку в этом сезоне на Лигу Чемпионов, где выступает довольно мощно. Пройдя без проблем групповой турнир, команда Массимилиано Аллегри в первом же матче 1/8 финала столкнулась с огромными трудностями, уступив 0:2 «Атлетико» в гостях. Тем не менее, дома чемпион Италии не только отыгрался, но и забил третий решающий гол, оформив выход в четвертьфинал.

В чемпионате у «Ювентуса» полная идиллия – первая строчка и отрыв от второго «Наполи» в 20 очков. Судьба «скудетто» уже практически решена, но «старая синьора» руки не опускает – на выходных она не без труда обыграла дома мотивированный «Милан» со счетом 2:1, в очередной раз доказав свое полное превосходство в Серии А.

Не сыграют: Андреа Бардзальи, Хуан Куадрадо, Маттиа Перин и Мартин Касерес. Также рискуют пропустить матч Эмре Джан и Дуглас Коста.

Статистика

Три последних матча в Амстердаме «Ювентус» у «Аякса» выиграл

Команды между собой играли семь раз и ни в одном из этих матчей «Ювентус» не проигрывал – пять побед и две ничьи

«Аякс» не побеждает в последних двух домашних матчах в Лиге Чемпионов – ничья и поражение

В каждом из последних двух домашних матчей «Аякс» пропускает

Прогноз

«Аякс» очень мощно сыграл с «Реалом» в Мадриде, отгрузив в ворота «сливочных» четыре гола. Тем не менее, если сравнивать силу «галактикос» с нынешним «Ювентусом», то превосходство будет явно на стороне итальянцев, они показывают более качественный футбол.

«Старая синьора» допустила серьезную ошибку в выездном матче 1/8 финала, которую ей пришлось ценой невероятных усилий исправлять в Турине. Наверняка выводы из той встречи Аллегри сделал, и сегодня «Ювентус» будет более агрессивен в атаке и заряжен на победу, иначе второго чуда в ответной встрече уже может и не случиться.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Ювентус». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.63

Источник: www.vseprosport.ru