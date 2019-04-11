«Арсенал» - «Наполи»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:27

Арсенал

«Арсенал» не оправдывает прогнозы своих болельщиков в Премьер-Лиге – команда Унаи Эмери располагается лишь на пятой строчке в таблице. От зоны Лиги Чемпионов «канониров» отделяет один балл, но сзади есть еще «Манчестер Юнайтед», у которого на два балла меньше, но четвертая строчка также является для него приоритетом.

В последнем туре «Арсенал» проиграл в гостях 0:1 «Эвертону», потерпев первое поражение в семи матчах чемпионата. В Лиге Европы у «канониров» на предыдущей стадии также были сложности – в гостях они проиграли 1:3 «Ренну», но дома взяли реванш, забив в ворота соперника три безответных гола.

Не сыграют: Эктор Беллерин, Дэнни Уэлбек и Роб Холдинг. Под вопросом участие в матче Гранита Джаки и Лорана Косьельни.

Наполи

«Наполи» в Серии А оказался бессильным перед мощью «Ювентуса», проиграв ему «скудетто» задолго до финиша турнира. В данный момент разрыв в таблице между клубами составляет 20 очков, и говорить об интриге уже давно не приходится. Тем не менее, команда Карло Анчелотти прочно обосновалась на второй строчке, выбить ее откуда будет практически нереально.

В последнем туре «партенопейцы» не смогли дожать на своем поле «Дженоа», который с 28-й минуты играл в меньшинстве. Таким образом без победы в чемпионате неаполитанцы остались во второй раз подряд, но, учитывая отсутствие мотивации, удивления такие результаты вряд ли могут вызывать.

Пропустят матч Рауль Альбиоль и Амаду Диавара.

Статистика

«Наполи» трижды встречался с «Арсеналом» и проиграл всего один из этих матчей

В последних четырех матчах Лиги Европы «Арсенал» потерпел два поражения

В каждом из 10 последних матчей «Наполи» забивает

Прогноз

«Арсенал» прошел в плей-офф БАТЭ и «Ренн» и оба раза выступил неубедительно. Каждому из соперников «канониры» проиграли в гостях, с трудом реабилитировавшись на своем поле. «Наполи» также проиграл «Зальцбургу» в гостях, но случилось это после крупной домашней победы, а неудачи в чемпионате следует связывать с отсутствием мотивации.

В отличие от «Арсенала», который ведет борьбу за Лигу Чемпионов в Премьер-Лиге, у неаполитанцев Лига Европы остается единственным турниром, на который ими и делается главная ставка. У команды Анчелотти отлично идут дела в атаке, да и в целом по игре они выглядят мощнее «Арсенала», поэтому победу добыть «канонирам» будет крайне сложно.

По нашему мнению, победить хозяева не смогут. Прогноз – победа «Наполи» или ничья. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.64

Источник: www.vseprosport.ru