«Милан» - «Лацио»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:43

Милан

«Милан» стремится оправдать прогнозы болельщиков и попасть по итогам сезона в Лигу Чемпионов, с чем пока команда Дженнаро Гаттузо успешно справляется. В активе «россонери» после 31 матча имеется 52 балла, с которыми они и занимают четвертую строчку в таблице. Тем не менее, пятая «Аталанта» отстает только по дополнительным показате6лям, да и «Рома» с «Лацио» еще явно не отказались от своих амбиций.

В прошлом туре «Милан» выдал неплохой поединок против «Ювентуса» в гостях, но за очки зацепиться так и не смог. Встреча завершилась победой «старой синьоры» со счетом 2:1, но очки «россонери» потеряли во многом благодаря невезению и арбитру Микаэлю Фаббри, который получил за такое судейство «бан» на несколько ближайших туров.

Не сыграют: Лукас Пакета, Джакомо Бонавентура, Джанлуиджи Доннарумма и Андреа Конти.

Лацио

«Лацио» проваливает второй круг чемпионата, но все еще имеет шансы зацепиться за четвертую строчку. «Орлы» находятся в данный момент на седьмом месте в таблице с 49 очками, уступая своему сегодняшнему сопернику три балла. Тем не менее, команде Симоне Индзаги еще предстоит выиграть конкуренцию у «Ромы» и «Аталанты», которые также ведут борьбу за Лигу Чемпионов.

В прошлом туре римляне встречались на своем поле с «Сассуоло» и едва не остались без очков. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «нероверди» дали настоящий бой хозяевам на «Олимпико» и едва не увезли домой все три очка – счет сравнял «Лацио» только на 95-й минуте. Таким образом «орлы» второй матч подряд остались без побед, выход из этой ситуации команде и предстоит найти в ближайшем поединке.

Дисквалифицирован Милан Бадель, по причине травм не сыграют Джордан Лукаку и Валон Бериша.

Статистика

В последних 10 матчах «Милан» всего один раз проигрывал «Лацио», одержав при этом три победы

Только в одном из последних восьми домашних матчей «Милан» проиграл

«Лацио» в пяти последних выездных матчах одержал всего одну победу

Прогноз

«Милан» в последнее время угодил в небольшой кризис, четыре матча подряд уходив с поля без побед. Тем не менее, по игре «россонери» выглядели довольно солидно и в большинстве поединков явно не заслуживали поражения. Дома «Милан» традиционно силен и сегодня явно будет делать ставку на победу, чтобы сохранить четвертую строчку.

«Лацио» в гостях играет крайне неубедительно, да и в целом в последнее время показывает не лучший футбол, с таким соперником «россонери» имеют все шансы брать три очка.

По нашему мнению, у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Милан». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru