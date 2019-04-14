«Ливерпуль» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:55

Ливерпуль

«Ливерпуль» в последние месяцы добывает не настолько уверенные победы, как их конкурент по чемпионату. «Манчестер Сити» чаще выигрывает разгромно. Тем не менее, «красные» продолжают побеждать, поэтому чемпионская гонка в АПЛ продолжается.

К этой встрече «Ливерпуль» подходит в отличном расположении духа, поскольку мерсисайдцы посреди недели добыли комфортную победу в Лиге Чемпионов над «Порту» (2:0). Она стала шестой подряд для команды Юргена Клоппа во всех турнирах. В Премьер-лиге «красные» обыграли «Бернли» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Саутгемптон» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:1), а в Лиге Чемпионов одолели «Баварию» (3:1).

Отдельного упоминания стоит домашняя форма «Ливерпуля». «Красные» в Премьер-лиге на «Энфилде» не проигрывают 37 матчей подряд. Если кто и может обыграть «Ливерпуль» на его арене, так это «Челси», который уже сделал это в текущем сезоне. «Пенсионеры» победили мерсисайдцев в Кубке Лиги (2:1). До сих пор это является единственным домашним поражением «Ливерпуля» в текущем футбольном году.

Из топовых клубов на «Энфилде» «Ливерпуль» в этой Премьер-лиге уже обыгрывал «Манчестер Юнайтед» (2:1), «Арсенал» (5:1) и «Тоттенхэм» (2:1). С «Манчестер Сити» «красные» сыграли вничью (0:0).

Помочь «Ливерпулю» не могут все те же Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен. Под вопросом участие в матче Адама Лалланы.

Челси

Пока «Ливерпуль» продолжает бороться за долгожданное чемпионство, «Челси» пытается решить свои проблемы. «Пенсионеры», после ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1) и поражения от «Эвертона» (0:2), находились в самом худшем положении среди представителей первой шестерки, но сейчас команда Маурисио Сарри расположилась на третьем месте.

Помогла «синим» в этом трехматчевая победная серия. «Челси» обыграл «Кардифф» (2:1), разгромил «Брайтон» (3:0), а также победил «Вест Хэм» (2:0).

Правда, последних двух соперников «синие» обыграли дома. На выезде же победа над «Кардиффом» для «пенсионеров» стала только второй за шесть последних матчей в Премьер-лиге. Также подопечные Сарри сумели одолеть «Фулхэм» (2:1). В других встречах «Челси» уступил «Эвертону» (0:2), «Арсеналу» (0:2), «Борнмуту» (0:4) и «Манчестер Сити» (0:6).

В матчах с топами «Челси» тоже гораздо лучше играет дома. На «Стэмфорде» в этом чемпионате «пенсионеры» не проиграли ни одному из представителей топ-шестерки. Но в гостях «синие» уступили всем. Кроме «Манчестер Сити» (0:6) и «Арсенала» (0:2), «пенсионеров» также обыграл «Тоттенхэм» (3:1).

В отличие от «Ливерпуля», у «Челси» лазарет полностью пуст.

Статистика

Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге равна 37 поединкам.

«Красные» выиграли 11 из 12 предыдущих домашних матчей в чемпионате.

Прогноз «тотал больше 2,5» сыграл в восьми из десяти последних домашних встреч «Ливерпуля» в АПЛ .

. «Челси» выиграл четыре официальных матча подряд.

На выезде в Премьер-лиге у «пенсионеров» четыре поражения в шести последних поединках.

«Ливерпуль» не может обыграть «Челси» на «Энфилде» уже семь лет. За этот период «красные» провели с «синими» восемь матчей, пять из которых завершились ничьими. Во всех трех предыдущих сезонах Премьер-лиги «Ливерпуль» с «Челси» на «Энфилде» сыграл вничью (1:1).

Прогноз

Без сомнений, беспроигрышная серия «Челси» на «Энфилде» должна смущать поклонников «красных» и давать надежду на неплохой исход болельщикам «пенсионеров». Но это единственный фактор, который свидетельствует в пользу гостей.

«Ливерпуль» на «Энфилде» играет очень мощно, не выиграв здесь только два матча за весь текущий чемпионат. «Челси» же в гостях в последнее время выступает слабо, а также проиграл во всех гостевых встречах с топами. Поэтому мы предлагаем поставить на победу «Ливерпуля».

Наш прогноз – Ливерпуль не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.76 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru