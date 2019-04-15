«Леганес» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

вчера, 11:29

Леганес

«Леганес» в нынешнем чемпионате уже решил практически свою главную задачу. Команда с большой долей вероятности сохранит прописку в Примере. «Лесники» занимают сейчас в турнирной таблице чемпионата 12-е место, опережая зону аутсайдеров уже на десять очков. До еврокубковой позиции сейчас шесть пунктов, но учитывая уровень конкурентов, отыграть их будет сложно.

Дома в последних матчах «Леганес» показывал неплохую игру. За 13 последних поединков на родной арене подопечные Маурисио Пеллегрино уступили только «Жироне» (0:2). А вот обыграть удалось за этот период даже лидера «Барселону» (2:1) и сыграть вничью с «Атлетико» (1:1).

По условию контракта не сможет сыграть Оскар Родригес. Под вопросом Юссеф Эн-Несири, Кеннет Омеруо и Хосе Ресио.

Реал Мадрид

Мадридский «Реал» сейчас пытается составить конкуренцию «Атлетико» в борьбе за вторую строчку и «серебряные» медали чемпионата. Пока что «королевский клуб» ее проигрывает. Подопечные Зинедина Зидана идут третьими и отстают на пять очков от земляков.

Игра «сливочных» сейчас вряд ли выглядит стабильной. В последнем туре чемпионата они с трудом обыграли на родной арене «Эйбар» (2:1), а до этого в гостевой встрече потерпели поражение от «Валенсии» (2:1).

В лазарете у «Реала» находятся Серхио Рамос и Винисиус Жуниор. Под вопросом Тибо Куртуа и Маркос Льоренте.

Статистика

Прогноз на «обе забьют» сыграл в семи последних гостевых матчах «Реала» подряд.

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в 10 из 11 последних гостевых матчей «Реала».

«Реал» выиграл в гостях в Примере 5 из 6 последних встреч.

«Леганес» проиграл дома только один из 13 последних матчей в Примере.

В рамках Примеры «Реал» обыграл «Леганес» в четырех последних матчах, причем во всех забивали обе команды.

Прогноз

«Леганес» сейчас находится в таком состоянии, что вполне может оказать достойное сопротивление мадридцам. Хотя больше склоняемся к тяжелой победе «Реала». Все-таки при Зидане «королевский клуб» постепенно прибавляет, а турнирная мотивация заставляет играть исключительно на победу.

Наш прогноз – победа Реала в 1-2 гола за 2.25 в БК 1хСтавка

Вторая ставка – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.33

Источник: www.vseprosport.ru