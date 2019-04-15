«Леганес» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

Леганес
«Леганес» в нынешнем чемпионате уже решил практически свою главную задачу. Команда с большой долей вероятности сохранит прописку в Примере. «Лесники» занимают сейчас в турнирной таблице чемпионата 12-е место, опережая зону аутсайдеров уже на десять очков. До еврокубковой позиции сейчас шесть пунктов, но учитывая уровень конкурентов, отыграть их будет сложно.
Дома в последних матчах «Леганес» показывал неплохую игру. За 13 последних поединков на родной арене подопечные Маурисио Пеллегрино уступили только «Жироне» (0:2). А вот обыграть удалось за этот период даже лидера «Барселону» (2:1) и сыграть вничью с «Атлетико» (1:1).
По условию контракта не сможет сыграть Оскар Родригес. Под вопросом Юссеф Эн-Несири, Кеннет Омеруо и Хосе Ресио.
Реал Мадрид
Мадридский «Реал» сейчас пытается составить конкуренцию «Атлетико» в борьбе за вторую строчку и «серебряные» медали чемпионата. Пока что «королевский клуб» ее проигрывает. Подопечные Зинедина Зидана идут третьими и отстают на пять очков от земляков.
Игра «сливочных» сейчас вряд ли выглядит стабильной. В последнем туре чемпионата они с трудом обыграли на родной арене «Эйбар» (2:1), а до этого в гостевой встрече потерпели поражение от «Валенсии» (2:1).
В лазарете у «Реала» находятся Серхио Рамос и Винисиус Жуниор. Под вопросом Тибо Куртуа и Маркос Льоренте.
Статистика
- Прогноз на «обе забьют» сыграл в семи последних гостевых матчах «Реала» подряд.
- Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в 10 из 11 последних гостевых матчей «Реала».
- «Реал» выиграл в гостях в Примере 5 из 6 последних встреч.
- «Леганес» проиграл дома только один из 13 последних матчей в Примере.
- В рамках Примеры «Реал» обыграл «Леганес» в четырех последних матчах, причем во всех забивали обе команды.
Прогноз
«Леганес» сейчас находится в таком состоянии, что вполне может оказать достойное сопротивление мадридцам. Хотя больше склоняемся к тяжелой победе «Реала». Все-таки при Зидане «королевский клуб» постепенно прибавляет, а турнирная мотивация заставляет играть исключительно на победу.
Наш прогноз – победа Реала в 1-2 гола за 2.25 в БК 1хСтавка
Вторая ставка – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.33
Источник: www.vseprosport.ru