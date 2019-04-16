«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:53

Барселона

После победы в первом матче на «Олд Траффорд» букмекерские конторы практически не сомневаются в общем успехе «Барселоны». Коэффициент на выход каталонцев в следующий круг рухнул к ничтожно малому кефу 1.08, а на победу в предстоящей встрече можно сделать прогноз за 1.40 в среднем.

В первом противостоянии преимущество «Барселоны» подавляющим назвать сложно. Несмотря та уже привычный контроль мяча (68%), каталонцы сделали по воротам «красных дьяволов» всего пять ударов, три из которых пришлись в створ. А победа досталась благодаря автоголу от Люка Шоу на 12-й минуте матча.

Тем не менее, дома «Барса» играет намного сильнее. Как в чемпионате Испании, так и в Лиге Чемпионов. Последнее поражение в еврокубке испанцы потерпели год назад в гостевой встрече с «Ромой» (0:3), после чего не проигрывают уже девять матчей кряду.

В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов «сине-гранатовые» на родной арене обыграли ПСВ (4:0), «Интер» (2:0) и «Лион» (5:1), а также завершили вничью матч с «Тоттенхэмом» (1:1).

Точно не сыграет из-за травмы только Рафинья Алькантара. Под вопросом Томас Вермален.

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» по количеству ударов, несмотря на то, что владение проиграл, перестрелял своего соперника в первой встрече. Манкунианцы нанесли десять ударов, но ни один из них не пришелся в створ ворот.

В предыдущем раунде Лиги Чемпионов «красные дьяволы» уже удивили футбольную общественность, отыгравшись после домашнего поражения от ПСЖ (1:2) в гостевом поединке. Напомним, что в Париже англичане выиграли со счетом 3:1.

В целом же в гостевых матчах в нынешнем розыгрыше еврокубка англичане потерпели только одно поражение – от «Валенсии» (1:2), обыграв «Янг Бойз» (3:0) и «Ювентус» (2:1)

Кадровая ситуация выглядит следующим образом. Из-за дисквалификации не сыграет Люк Шоу. В лазарете Андер Эррера. Под вопросом Неманья Матич, Эрик Байи, Луис Антонио Валенсия и Алексис Санчес.

Статистика

В 21 последнем домашнем матче в Лиге чемпионов «Барселона» забивала больше одного гола.

В девяти последних матчах ЛЧ «Барселона» одержала шесть побед.

«Барселона» одержала шесть побед. В 16 из 20 последних матчей «Барселоны» сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в четырех последних матчах МЮ на выезде в ЛЧ .

на выезде в . В рамках Лиги Чемпионов «Барселона» обыгрывала «Манчестер Юнайтед» в трех из четырех домашних матчей при одной ничье.

Прогноз

Безусловно, «Барселона» на «Камп Ноу» выглядит впечатляюще и в своем нынешнем состоянии способна одержать победу. Хотя разгрома вряд ли здесь стоит ожидать. Даже играя в «трусливый» футбол от Моуриньо манкунианцы не давали себя громить, а при Сульшере вполне могут и удивить.

Наш прогноз – победа Барселоны в 1-2 гола за 2.20 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru