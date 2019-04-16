«Ювентус» - «Аякс»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:57

Ювентус

«Ювентус» не без труда, но продвигается постепенно по сетке плей-офф Лиги Чемпионов, оправдывая прогнозы болельщиков. Если в Серии А команда Массимилиано Аллегри до последнего времени была стабильна и непобедима, то в Лиге Чемпионов у «старой синьоры» было все не так гладко с группового раунда, но главное, что чемпион Италии все еще в бою.

В Амстердаме добиться успеха «Ювентусу» не удалось, матч завершился ничьей 1:1, которая оставляет больше шансов итальянцам на проход. После этой встречи «Юве» имел все шансы досрочно оформить чемпионский титул в игре со СПАЛом в субботу, но проиграл 1:2 и отложил вопрос до следующего матча, за что Аллегри вынужден был извиняться перед болельщиками.

Не сыграют Эмре Джан, Джорджио Кьеллини и Мартин Касерес.

Аякс

«Аякс» в первом матче четвертьфинала не показал все, на что способен – команда Эрика Тен Хага очень много осторожничала, завершив в итоге все ничьей 1:1 на своем поле. Теперь «аяксидам» необходимо забивать в Турине «Ювентусу», что сделать будет крайне непросто, учитывая мощную игру чемпиона Италии на своем поле.

На выходных «Аякс» одержал легкую победу над «Эксельсиором» в чемпионате – матч завершился победой хозяев со счетом 6:2, в которой Клас-Ян Хунтелар отметился хет-триком. Таким образом «Аякс» одержал 24 победу в сезоне и удержался на первой строчке в таблице, от второго ПСВ он отрывается только за счет дополнительных показателей.

Дисквалифицирован Николас Тальяфико. По причине травмы не сыграет Карел Эйтинг.

Статистика

«Ювентус» трижды играл с «Аяксом» на своем поле и ни разу ему не проигрывал – две победы и ничья

В 13 последних домашних матчах «Ювентус» одержал 12 побед, один матч завершился ничьей

Только в одном из последних семи домашних матчей «Ювентус» забивал менее двух голов

Только в одном из последних 12 выездных матчей «Аякс» не пропускал

Прогноз

«Ювентус» добился неплохого результата в Амстердаме и теперь имеет все шансы отстоять его на своем поле. «Аякс» не стал рисковать и пытаться вырвать победу, сделав ставку на контроль мяча и удержание результата, за что наверняка сегодня и поплатится. «Ювентус» очень мощно играет на своем поле, он сейчас находится на подъеме, превосходит «Аякс» в классе и опыте, поэтому есть смысл ждать от него победы.

Мы считаем, что рассчитывать гостям не на что. Прогноз – победа «Ювентуса». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.71

Источник: www.vseprosport.ru