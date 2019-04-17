«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:12

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» усложнил себе задачу выхода в следующий круг Лиги Чемпионов, уступив в первом матче «Тоттенхэму» со счетом 0:1. На такой результат букмекеры отреагировали котировками. Шансы на выход в полуфинал манкунианцев по-прежнему выше, но кеф вырос до 1.67 в среднем.

Действительно, будущий соперник хорошо знаком Хосепу Гвардиоле по Премьер-лиге и вряд ли от гостей можно ждать чего то непредсказуемого. До недавнего поражения «горожане» обыгрывали «Тоттенхэм» в рамках чемпионата в трех последних матчах кряду, причем у себя дома громили со счетом 4:1.

«Манчестер Сити» в отличной форме. На минувших выходных в рамках Премьер-лиги обыграл на выезде «Кристал Пэлас». Эта победа стала для манкунианцев девятой кряду в АПЛ . Дома же в рамках чемпионата «горожане» одержали 17 побед в 18 предыдущих поединках.

Клаудио Браво в лазарете уже давно. Возможно не сыграет Александр Зинченко.

Тоттенхэм

«Шпоры» в первом матче заработали очень неплохой для себя результат. Счет 1:0 довольно удобный, ведь даже любое поражение с разницей в один мяч может вывести лондонский клуб в полуфинал. Если проиграют 0:1, то дополнительное время и возможно пенальти.

Повод для оптимизма у болельщиков есть. В последнем туре «Тоттенхэм» разгромил дома «Хаддерсфилд» со счетом 4:0. Эта уже была третья победа подопечных Маурисио Почеттино кряду. Отметим, правда, что все они состоялись дома. В гостях же они последние три месяца играли слабо. В шести предыдущих официальных поединках «Тоттенхэм» на выезде потерпел пять поражений.

Кадровые потери у «Тоттенхэма» серьезные. Травмирован Харри Кейн. Под вопросом Харри Уинкс, Эрик Ламела, Серж Орье, Эрик Дайер и Деле Алли.

Статистика

«Тоттенхэм» проиграл на выезде пять из шести последних официальных матчей.

В каждом из них «шпоры» пропускали по два гола.

«Манчестер Сити» выиграл дома 12 официальных матчей подряд.

Пропустили за этот период манкунианцы дома только три гола.

«Манчестер Сити» обыгрывал «Тоттенхэм» в трех из четырех последних матчей.

Прогноз

«Манчестер Сити» небезосновательно считается фаворитом домашнего матча, да и противостояния в целом. Манкунианцы практически без кадровых проблем, а если поймают кураж, то может случиться как в матче с «Челси» (6:0) или «Шальке» (7:0). Мотивация у «горожан» запредельная, так что настраивать на игру вряд ли нужно.

У «Тоттенхэма», наоборот, атака ослаблена, а оборона на выезде действует не лучшим образом. ВЫ лазарете главный форвард, а ряд ключевых игроков пока не ясно смогут сыграть.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити с форой (-1.5) за 1.97 в БК Марафон

Второй прогноз – Манчестер Сити выйдет в следующий круг за 1.67

Источник: www.vseprosport.ru