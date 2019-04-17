«Порту» - «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:16

Порту

Первая часть сезона для «Порту» складывалась очень удачно – команда Сержиу Консейсау не имела проблем в чемпионате благодаря кризису «Бенфики», да и в Лиге Чемпионов попала далеко не в самую сильную группу, которую и смогла выиграть. Тем не менее, сейчас ситуация изменилась – «орлы» набрали ход и включились в чемпионскую гонку, а в соперниках по плей-офф оказался вновь «Ливерпуль».

На «Энфилде» «Порту» не смог показать себя с самой сильной стороны, уступив 0:2 «Ливерпулю». Теперь шансов на проход у «драконов» стало еще меньше, но сдаваться раньше времени они вряд ли намерены. В чемпионате «Порту» в субботу легко обыграл «Портимоненсе» со счетом 3:0, одержав таким образом пятую победу подряд.

Вне игры будут Венсан Абубакар и Фабиано.

Ливерпуль

«Ливерпулю» в последнее время приходится очень непросто – команда Юргена Клоппа ведет отчаянную борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге и календарь определил им очень сильных соперников на финише сезона. В последнем туре «красные» довольно легко разобрались дома с «Челси», отправив в ворота два безответных гола.

Таким образом «Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах и сохранил за собой первую строчку в таблице, оторвавшись от второго «Манчестер Сити» на два балла. Результат первого поединка не обязывает «Ливерпуль» обострять ситуацию и играть агрессивно в атаке, преимущество в два гола дает все шансы «красным» надеяться на спокойный проход в полуфинал.

Вне игры будут Алекс Окслейд-Чемберлен и Адам Лаллана.

Статистика

В каждом из последних трех выездных матчей «Ливерпуль» пропускает

Все три домашних матча на групповой стадии Лиги Чемпионов «Порту» выиграл

В каждом из последних 23 домашних матчей во всех турнирах «Порту» забивал

Прогноз

«Порту» не оправдал прогнозов болельщиков и покинул «Энфилд» поверженным, но вряд ли «драконы» сдадутся в ответном матче без боя. Терять теперь португальцам уже нечего, поэтому играть они будут явно агрессивнее в атаке, а на своем поле статистика у «драконов» просто отличная.

«Ливерпуль» сумел удержать ворота на замке дома, но в гостях он часто ошибается в обороне, поэтому сухим их Португалии вряд ли уедет. Однако, мощная атакующая линия «красных» также наверняка скажет свое слово, матч ожидается ярким и результативным.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.73

Вторым нашим прогнозом будет фора (0) на «Ливерпуль». Такое пари можно разместить за 1.54

Источник: www.vseprosport.ru