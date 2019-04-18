«Наполи» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:49

Наполи

Изначально фаворитом противостояния в целом считали итальянский клуб. Однако после его поражения в первой встрече котировки на общий успех выросли и сейчас равны в среднем 4,70.

Судьба первой встречи соперников решилась уже в первом тайме. Сначала «Наполи» пропустил на 15-й минуте от Ремси, а десять минут спустя Калиду Кулибали отправил мяч в собственные ворота.

В дальнейшем итальянцы хоть и владели больше мячом - 58% против 42%, не смогли забить хотя бы гол. Да и в целом по воротам попали мало. Из восьми ударов только два попали в створ. «Арсенал» сделал 17 выстрелов, семь из которых попали в рамку ворот.

Надо сказать, что в нынешнем еврокубковом сезоне «Наполи» отлично играет дома. В Лиге Чемпионов итальянцы обыграли «Ливерпуль» (1:0) и «Црвену Звезду» (3:1), а также сыграли вничью с ПСЖ (1:1). Перебравшись в Лигу Европы выиграли оба поединка – у «Цюриха» (2:0) и «Зальцбурга» (3:0).

Из-за травм не сыграют Рауль Альбиоль и Амаду Диавара.

Арсенал

«Канониры» в первой встрече сделали весомую заявку на общий успех. Два гола в домашнем матче, без пропущенных, позволяют английскому клубу сыграть, отталкиваясь от результата.

В целом же на полях соперников «Арсенал» выглядит не лучшим образом, когда приходится играть первым номером. За 13 последних официальных поединков на полях соперников лондонцы выиграли всего трижды. Причем лишь «Уотфорд» (1:0) можно отнести к отсительно сильным соперникам. Обыграть удалось еще аутсайдера АПЛ «Хаддерсфилд» (2:1) и в Кубке Англии «Блэкпул» (3:0).

Что касается Лиги Европы, то на групповом этапе «Арсенал» выиграл все три матча на выезде – у «Карабаха» (3:0), «Спортинга» (1:0) и «Ворсклы» (3:0). Вот в плей-офф дважды уступил – БАТЭ (0:1) и «Ренну» (1:3).

В лазарете находятся Роб Холдинг, Дэнни Уэлбек и Эктор Бельерин.

Статистика

Прогноз на «обе забьют – нет» сыграл в четырех из пяти матчей на выезде «Арсенала» в ЛЕ .

. «Арсенал» в Лиге Европы проиграл оба гостевых матча в плей-офф.

«Наполи» выиграл оба домашних матча в плей-офф с разницей в два и три гола.

В пяти из семи последних домашних матчей в ЛЕ «Арсенал» забивал не меньше двух голов.

Прогноз

«Наполи» отлично играет в этом сезоне дома. В 13 последних домашних официальных матчах неаполитанцы одержали десять побед, причем в каждом выигранном матче забивали не меньше двух голов. Скорее всего, итальянцы подтвердят статус фаворита матча и продолжат успешную тенденцию забитым голам.

Наш прогноз – индивидуальный тотал Наполи больше 1.5 за 1.61 в БК Марафон

Вторая ставка – победа Наполи за 1.72

Источник: www.vseprosport.ru