«Краснодар» - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

20 апреля 2019, 13:13

Краснодар

«Краснодар» до недавнего времени считался главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, не сильно изменилась ситуация и к 24 туру, но небольшой спад в игре «быков» явно наметился. Пока же команды в таблице разделяет шесть баллов, поражение практически выбьет команду Мурада Мусаева из чемпионской гонки.

В последнем туре «Краснодар» едва не оступился в Москве в поединке с «Динамо» - пропустили гол «быки» на 77-й минуте, но нашли в себе силы отыграться. Забивать команда Мусаева в последнее время стала не так много, да и очки стали даваться ей с большим трудом, исключением разве что стал поединок с «Анжи», выигранный «быками» со счетом 5:0 на своем поле.

Дисквалифицирован Шарль Каборе.

Зенит

«Зенит» пока полностью оправдывает прогнозы болельщиков – команда Сергея Семака уверенно лидирует в турнирной таблице. От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» питерский клуб отрывается на шесть баллов, однако и «Краснодар» с ЦСКА еще явно не отказались от чемпионских амбиций.

В последнем туре «сине-бело-голубые» развлекли своих болельщиков, отправив в ворота «Анжи» пять безответных голов. С учетом этой победы серия без поражений команды достигла шести матчей - с таким настроением «золото» взять «Зенит» сможет без проблем. Однако, несмотря на весь позитив, проблем в игре команды предостаточно – особенно это касается обороны, которую не смог вскрыть только один из пяти последних соперников.

Проблемы со здоровьем есть у Далера Кузяева, Александра Ерохина и Клаудио Маркизио.

Статистика

В первом круге «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1

В трех из последних пяти матчей команды обменивались голами

В каждом из последних восьми домашних матчей Премьер-Лиги «Краснодар» забивал

В каждом из последних четырех выездных матчей чемпионата «Зенит» забивал

Прогноз

«Краснодар» в последнее время сбавил обороты, но на один из самых важных поединков сезона «быки» обязательно должны настроиться. Дома команда Мусаева всегда играет результативно и много атакует, это может стать большой проблемой для «Зенита», которому не забивает только ленивый.

Однако, у лидера Премьер-Лиги также все в полном порядке с атакой и в случае необходимости он способен дать сопернику достойный ответ.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.87

Вторым нашим прогнозом будет победа «Краснодара» или ничья. Такое пари можно разместить за 1.40

Источник: www.vseprosport.ru