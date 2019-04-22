«Челси» – «Бернли»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:53

Челси

«Пенсионеры» в минувший четверг оформили себе билет в полуфинал Лиги Европы. Если им удастся выиграть этот турнир, то путевку в Лигу Чемпионов они смогут там заработать, что далеко не факт.

Тем не менее, ситуация на внутренней арене достаточно непростая. В минувшем туре «Челси» проиграл на выезде «Ливерпулю» и снова опустился на пятое место. От «Тоттенхэма» и «Арсенала» лондонцы отстают на одно очко, но и «Манчестер Юнайтед» отстал на столько же.

На родной арене «синие» проиграли в нынешнем чемпионате пока что только «Лестеру» (0:1), однако не редко теряли очки в ничейных поединках. Правда, последний отрезок сезона был успешным. В шести предыдущих домашних поединках «Челси» одержал пять побед.

Не сможет из-за травмы сыграть только Антонио Рюдигер.

Бёрнли

«Бернли» в нынешнем сезоне тоже пробовал участвовать в еврокубках. Выступление получилось недолгим, но оказало свое влияние на игру команды. «Бордовые» попали в число борцов за прописку, и лишь не так давно отодвинулись от опасной зоны. Сейчас они занимают 15-е место, на восемь очков выше «красной линии».

Во многом удалось подняться выше благодаря успешной победной серии в минувших турах. «Бернли» в трех предыдущих матчах обыграл подряд «Вулверхэмптон» (2:0), «Борнмут» (3:1) и «Кардифф Сити» (2:0).

В лазарете клуба находятся Аарон Леннон, Стивен Дефур, Питер Крауч. Под вопросом Филлип Бардсли.

Статистика

«Челси» выиграл дома пять из шести последних матчей в АПЛ .

. В четырех из пяти последних домашних поединков в АПЛ «Челси» не пропускал.

«Челси» не пропускал. Прогноз на «ИТ1Б 1.5» сыграл в пяти из шести последних домашних матчей «Челси».

В шести из восьми последних гостевых матчей «Бернли» сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

В первом круге «Челси» обыграл «Бернли» со счетом 4:0.

Прогноз

Поединки между соперниками зачастую получаются результативными. В пяти из семи последних голов было больше двух. В предстоящем матче мотивация у хозяев намного выше, чем у гостей, впрочем, и класс тоже. Вряд ли здесь стоит ждать сенсации.

Наш прогноз – победа Челси в 1-2 гола за 2.05 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru