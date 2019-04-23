«Тоттенхэм» – «Брайтон»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:21

Тоттенхэм

К предстоящему поединку «шпоры» подходят после двух кряду поражений от «Манчестер Сити». Первое из них можно зачислить к успешным. «Тоттенхэм» проиграл в рамках Лиги Чемпионов 3:4, но благодаря обилию голов на поле «горожан», пробился в полуфинал еврокубка.

Но вот даже поражение 0:1 в рамках АПЛ не сильно отобразилось на турнирном положении. «Арсенал» и МЮ свои матчи минувшего тура проиграли, поэтому лондонский клуб сохранил за собой третью позицию.

На родной арене играет команда Маурисио Почеттино очень успешно. В шести последних матчах чемпионата она одержала дома пять побед, потеряв очки лишь в поединке с «Арсеналом» (1:1).

Из-за травм точно пропустят матч Харри Кейн и Серж Орье. Под вопросом Мусса Сиссоко, Харри Уинкс, Эрик Ламела и Эрик Дайер.

Брайтон

«Чайки» находятся в непростой ситуации. В последнем туре чемпионата им удалось выстоять на «Молинью» в матче с «Вулверхэмптоном» (0:0), однако один набранный бал заметно не поправил турнирное положение. «Брайтон» находится как раз над зоной вылета, всего на три очка впереди от «Кардифф Сити».

Не лучшим образом выглядит и гостевая статистика «Брайтона». В восьми предыдущих гостевых встречах чемпионата «чайки» проиграли пять раз.

Дисквалификацию будет отбывать Антони Нокар. Под вопросом Ив Биссума, Мартин Монтойя и Леон Балогун.

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл дома пять из шести последних матчей в АПЛ .

. В четырех из шести последних домашних поединков «Тоттенхэм» забивал не меньше двух голов.

«Брайтон» выиграл на выезде только один из восьми последних матчей, уступив в пяти из них.

Прогноз «тотал больше 2.5» сыграл в шести из семи последних гостевых матчей «Брайтона».

«Тоттенххэм» обыгрывал «Брайтон» в двух из трех последних матчей при одной ничьи

Прогноз

Вряд ли в этой встрече будет забито много голов. У «Тоттенхэма» был сложный график. Есть потери в атаке. «Брайтон» мотивирован не меньше, так что попытается надежно отстоять в защите. Хотя «шпоры» свой класс подтвердить должны.

Наш прогноз – победа Тоттенхэма и тотал меньше 3.5 за 2.05 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru