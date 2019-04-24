«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

24 апреля 2019, 11:07

Манчестер Юн

Выдав под руководством Уле Гуннара Сульшера отличный победный отрезок в сезоне, «Манчестер Юнайтед» неожиданно забуксовал. После вылета из Лиги Чемпионов, «красные дьяволы» должны были бы сконцентрироваться на внутренних делах, однако, как показал матч прошлого тура, проблемы в игре команды никуда не делись. МЮ неожиданно с разгромным счетом 0:4 «ирискам» уступил.

Поражение оставило подопечных Сульшера на шестой позиции, но они все еще сохраняют шансы попасть в первую четверку. От третьего «Тоттенхэма» их отделяет всего три очка, как и от четвертого «Челси», который сыграл на один матч больше.

Дома в последних матчах «дьяволы» проиграли только «Барселоне» (0:1), а вот в чемпионате их беспроигрышная серия составляет уже 14 матчей кряду. Лишь «Тоттенхэму» (0:3) они уступили дома еще на старте чемпионата.

У МЮ снова потери в обороне. В лазарете Фил Джонс, Эрик Байи и Луис Антонио Валенсия, а также полузащитник Андер Эррера.

Манчестер Сити

Для «Манчестер Сити» матч тоже носит огромное значение. Честно говоря, на наш взгляд, «красные дьяволы» - единственный из оставшихся соперников, который может лишить «горожан» чемпионского титула. После МЮ подопечным Хосепа Гвардиолы останется сыграть с «Лестером», «Бернли» и «Брайтоном». На данный момент они отстают от «Ливерпуля» на два очка, но в случае победы снова обойдут конкурента.

«Манчестер Сити» сейчас на хорошем ходу. В чемпионате «горожане» выиграли десять матчей подряд, в том числе одержали четыре кряду победы на выезде.

Особых потерь в составе нет. В лазарете Кевин Де Брёйне и Клаудио Браво.

Статистика

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в чемпионате 14 матчей кряду, одержав девять побед.

В девяти из десяти последних домашних матче МЮ сыграл прогноз «обе забьют».

сыграл прогноз «обе забьют». В 11 из 13 последних домашних матчей МЮ сыграла ставка «тотал больше 2.5».

сыграла ставка «тотал больше 2.5». «Манчестер Сити» выиграл в гостях шесть из семи последних матчей в АПЛ .

. В четырех последних гостевых поединках «Горожане» пропустили только гол.

В первом круге «Манчестер Сити» обыграл «Юнайтед» со счетом 3:1.

Прогноз

В последние сезоны в очных матчах соперники часто обменивались результативными ударами. В четырех из пяти последних очных матчей забивали обе команды. Сейчас обоим соперникам нужна победа, особенно для «горожан».

«Манчестер Сити» сейчас все же находится в лучшей форме. Вряд ли для «горожан» фактор родного поля будет важен. Считаем, что как минимум гости не проиграют в результативном матче.

Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет и обе забьют за 1.91 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru