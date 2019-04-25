«Хетафе» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

вчера, 13:42

Хетафе

Клуб из пригорода Мадрида проводит один из лучших сезонов в своей истории. Команда как никогда близка к тому, чтобы впервые завоевать путевку в самый престижный кубковый турнир Европы – Лигу Чемпионов. В последнем туре «Хетафе» успешно разобрался с одним из главных конкурентов в борьбе за четвертую строчку «Севильей», отгрузив дома «нервионцам» три безответных гола.

После победы над «Севильей» «синие» занимают четвертую строчку в чемпионате, опережая «Валенсию» и «нервионцев» на два очка.

Дома подопечные Пепе Бордаласа редко теряли очки в последних матчах. В десяти последних матчах они одержали на родной арене восемь побед, уступив только «Барселоне» (1:2) и «Леганесу» (0:1).

Дисквалификацию будет отбывать Джене. В лазарете Виторино Антунеш и Амат Ндиай. Под вопросом Димитри Фулкье.

Реал Мадрид

Для «королевского клуба» сезон не задался. Из Кубка Испании команда вылетела, закончила выступление в Лиге Чемпионов, а в Примере занимает лишь третье место. От «Атлетико» подопечные Зинедина Зидана отстают на четыре очка, и на 16 баллов от «Барселоны».

С появлением на тренерском мостике Зидана игра «сливочных» не добавила в стабильности. В гостях «Реал» терял очки в обоих предыдущих матчах чемпионата, уступив «Валенсии» (1:2) и завершив вничью матч с «Леганесом» (1:1).

Не сыграют в матче из-за травм Серхио Рамос и Альваро Одриосола.

Статистика

«Хетафе» выиграл дома восемь из десяти последних матчей в Примере.

«Хетафе» забивал в девяти из десяти последних матчей дома, а в шести из них по два и больше голов.

Прогноз «обе забьют» сыграл в восьми последних гостевых матчах «Реала» в чемпионате.

В семи из восьми последних гостевых матчах «Реала» сыграла ставка «тотал больше 2.5».

«Хетафе» проиграл «Реалу» десять последних очных матчей подряд.

Прогноз

Небольшим фаворитом матча считают гостей. Хотя «Хетафе» сейчас в отличной форме и вполне способен отобрать очки у мадридцев. «Синие» неплохо и стабильно забивают дома. «Реал» тоже часто забивает и пропускает в гостях. Ждем голов от обеих команд.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.23 в БК 1хСтавка

Вторая ставка – победа Хетафе или ничья за 1.90

Источник: www.vseprosport.ru