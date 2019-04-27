«Интер» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:05

Интер М

«Интер» пока полностью оправдывает прогнозы болельщиков – команда Лучано Спалетти крепко удерживает в своих руках третью строчку в таблице. От четвертого «Милана» «нерадзурри» имеют отрыв в пять очков, который имеет все шансы увеличиться, учитывая слабую игру всех конкурентов, включая «Рому» и «Лацио».

В прошлом туре «Интер» поделил очки на своем поле в поединке с «Ромой». Пропустив гол в первом тайме, «нерадзурри» очень сильно сыграли во второй половине встречи, забили гол в ответ и имели еще несколько моментов для победы. С учетом этой ничьей серия без поражений «Интера» достигла четырех матчей, что вполне уже можно считать «выздоровлением» после кризиса.

Не сыграют Шиме Врсалько и Марцело Брозович

Ювентус

«Ювентус» добился в Серии А чемпионства достаточно легко – в данный момент отрыв от второго «Наполи» составляет 20 баллов, а своего сегодняшнего соперника «старая синьора» и вовсе превосходит на 26 пунктов. Официально оформить чемпионство команда Массимилиано Аллегри могла еще в 32-м туре, но проиграла СПАЛу 1:2 и перенесла чемпионство на следующий тур.

«Фиорентина» в прошлом матче также была близка к тому, чтобы еще на неделю оставить «Ювентус» без золотых медалей, но проблемы в обороне и тотальное невезение сделали «старую синьору» чемпионом Италии 2019 года уже в 33-м туре. Таким образом «Юве» немного отошел от вылета из Лиги Чемпионов от «Аякса» и подойдет ко встрече с «Интером» в хорошем настроении.

Травмированы Пауло Дибала, Мартин Касерес, Маттиа Перин и Сами Хедира. Также есть вопросы по готовности Джорджио Кьеллини и Марио Манджукича.

Статистика

Только в одном из шести последних матчей между клубами на поле «Интера» в Серии А команды не смогли обменяться голами

Только в одном из четырех последних матчей «Интер» не забивал

В каждом из пяти последних матчей «Ювентус» пропускал

В каждом из семи последних матчей «Ювентус» забивал

Прогноз

«Интер» имеет вполне солидное преимущество над конкурентами в таблице, но пока еще ничего себе не гарантировал, так что «спустя рукава» «нерадзурри» играть точно себе позволить не могут, да и статус матча обязывает их выкладываться на все сто процентов.

От «Ювентуса» также стоит ждать мощной игры – Аллегри ясно дал понять в интервью, что в поединке с «Интером» его команда выйдет в самом сильном составе и будет стремиться только к победе.

Обе команды имеют мощную атаку и будут наверняка делать ставку именно на нее, ведь в обороне в последнее время как «Интер», так и «Ювентус», не впечатляют.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Вторым нашим выбором будет ничья. Такое пари можно разместить за 3.42

Источник: www.vseprosport.ru