«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

Манчестер Юн
Для Уле Гуннара Сульшера и его «красных дьяволов» предстоящий матч станет настоящей проверкой на зрелость, который даст ответ на вопрос волнующий милионную армию поклонников "Манчестер Юнайтед»: «Не поспешило ли руководство клуба подписать контракт с норвежцем?».
Действительно, после появления на тренерском мостике Сульшера «Манчестер Юнайтед» серьезно перезагрузился. Команда выдала впечатляющую серию побед в Премьер-лиге, благодаря которой стремительно поднялась наверх турнирной таблицы. Остановила в Лиге Чемпионов ПСЖ.
Однако в последних матчах «красных дьяволов» снова накрыл кризис. «Барселона» оказалась непроходным барьером. Возможно еврокубковые поединки выбили манкунианцев из колеи. Хотя их игра в последних гостевых матчах тоже оказалась провальной. МЮ проиграл на выезде три матча кряду.
Дома в предыдущей встрече подопечные Сульшера не смогли остановить «Манчестер Сити» (0:2). Хотя до этого выиграли семь из девяти поединков при двух ничьих.
В турнирной таблице МЮ сейчас занимает шестое место. От четвертого «Челси» он отстает на три очка и на два балла - от «Арсенала».
Точно не сыграет в матче только травмированный Луис Антонио Валенсия. Под вопросом Фил Джонс и Эрик Байи.
Челси
Букмекерские конторы среди тройки претендентов – «Челси», «Арсенал», МЮ - расценивают шансы «синих» занять четвертое место выше, чем у конкурентов. Хотя, в отличие от своего будущего соперника, как запасной вариант попасть в Лигу Чемпионов, может быть победа в Лиге Европы.
Финиш у лондонского клуба далеко не простой. После «Юнайтед» играть еще с «Уотфордом» и «Лестером», которые еще не утратили мотивацию в чемпионате. А разбавит эти встречи противостояние с «Айтрахтом».
В гостях в Премьер-лиге «Челси» играл в последних матчах слабо. В семи последних гостевых встречах лондонцы уступили пять раз, обыграв за этот период только «Кардифф Сити» (2:1) и «Фулхэм» (2:1). А вот командам из топ-четверки «синие» проиграли, не забив ни гола – «Манчестер Сити» (0:6), «Арсеналу» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2).
«Челси» тоже практически без потерь. В лазарете обосновался только Каллум Хадсон-Одои.
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» выиграл дома семь из десяти последних матчей в чемпионате.
- Прогноз «обе забьют» сыграл в 9 из 11 предыдущих домашних поединков МЮ в АПЛ.
- «Челси» проиграл в чемпионате пять из семи последних матчей в гостях.
- Во всех пяти проигранных поединках «Челси» не забивал.
- В первом круге соперники сыграли вничью 2:2.
- МЮ не проигрывал «Челси» дома пять матчей подряд, выиграв два последних.
Прогноз
Если «Челси» еще может побороться за путевку в Лигу Чемпионов в Лиге Европы, то для МЮ – это ключевой матч в чемпионате. Поражение, да и ничья, с большой долей вероятности, поставят точку на амбициях «дьяволов» в нынешнем чемпионате. Несмотря на последние неудачи, дома «красные дьяволы» смотрятся все же лучше «Челси» на выезде.
Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед в 1-2 гола за 2.95
Источник: www.vseprosport.ru