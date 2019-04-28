«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:05

Манчестер Юн

Для Уле Гуннара Сульшера и его «красных дьяволов» предстоящий матч станет настоящей проверкой на зрелость, который даст ответ на вопрос волнующий милионную армию поклонников "Манчестер Юнайтед»: «Не поспешило ли руководство клуба подписать контракт с норвежцем?».

Действительно, после появления на тренерском мостике Сульшера «Манчестер Юнайтед» серьезно перезагрузился. Команда выдала впечатляющую серию побед в Премьер-лиге, благодаря которой стремительно поднялась наверх турнирной таблицы. Остановила в Лиге Чемпионов ПСЖ .

Однако в последних матчах «красных дьяволов» снова накрыл кризис. «Барселона» оказалась непроходным барьером. Возможно еврокубковые поединки выбили манкунианцев из колеи. Хотя их игра в последних гостевых матчах тоже оказалась провальной. МЮ проиграл на выезде три матча кряду.

Дома в предыдущей встрече подопечные Сульшера не смогли остановить «Манчестер Сити» (0:2). Хотя до этого выиграли семь из девяти поединков при двух ничьих.

В турнирной таблице МЮ сейчас занимает шестое место. От четвертого «Челси» он отстает на три очка и на два балла - от «Арсенала».

Точно не сыграет в матче только травмированный Луис Антонио Валенсия. Под вопросом Фил Джонс и Эрик Байи.

Челси

Букмекерские конторы среди тройки претендентов – «Челси», «Арсенал», МЮ - расценивают шансы «синих» занять четвертое место выше, чем у конкурентов. Хотя, в отличие от своего будущего соперника, как запасной вариант попасть в Лигу Чемпионов, может быть победа в Лиге Европы.

Финиш у лондонского клуба далеко не простой. После «Юнайтед» играть еще с «Уотфордом» и «Лестером», которые еще не утратили мотивацию в чемпионате. А разбавит эти встречи противостояние с «Айтрахтом».

В гостях в Премьер-лиге «Челси» играл в последних матчах слабо. В семи последних гостевых встречах лондонцы уступили пять раз, обыграв за этот период только «Кардифф Сити» (2:1) и «Фулхэм» (2:1). А вот командам из топ-четверки «синие» проиграли, не забив ни гола – «Манчестер Сити» (0:6), «Арсеналу» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2).

«Челси» тоже практически без потерь. В лазарете обосновался только Каллум Хадсон-Одои.

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл дома семь из десяти последних матчей в чемпионате.

Прогноз «обе забьют» сыграл в 9 из 11 предыдущих домашних поединков МЮ в АПЛ .

в . «Челси» проиграл в чемпионате пять из семи последних матчей в гостях.

Во всех пяти проигранных поединках «Челси» не забивал.

В первом круге соперники сыграли вничью 2:2.

МЮ не проигрывал «Челси» дома пять матчей подряд, выиграв два последних.

Прогноз

Если «Челси» еще может побороться за путевку в Лигу Чемпионов в Лиге Европы, то для МЮ – это ключевой матч в чемпионате. Поражение, да и ничья, с большой долей вероятности, поставят точку на амбициях «дьяволов» в нынешнем чемпионате. Несмотря на последние неудачи, дома «красные дьяволы» смотрятся все же лучше «Челси» на выезде.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед в 1-2 гола за 2.95

Источник: www.vseprosport.ru