«Спартак» - «Рубин»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:52

Спартак

«Спартак» уже не имеет никаких мыслей о борьбе за чемпионство – в сложившейся ситуации даже место в первой тройке для «красно-белых» будет настоящим чудом. В данный момент команда Олега Кононова занимает пятое место в таблице с 39 очками, отставая от третьего «Краснодара» на семь баллов.

Сократить гандикап «Спартак» может уже сегодня, но игра команды далека от идеала и записать себе три очка в актив ему будет очень сложно. Потерпев два подряд поражения от ЦСКА (0:2) и «Ростова» (1:2), коллектив Кононова отлично провел поединок с «Енисеем» и выиграл его со счетом 2:0, но в прошлом туре «Арсенал» обыграл москвичей со счетом 3:0, вновь подняв вопрос о полноценном кризисе.

Проблемы со здоровьем есть у Артема Реброва и Ильи Кутепова.

Рубин

«Рубин» в первом круге показывал весьма солидный футбол и декларировал намерения пробиться в еврокубки, но после зимнего перерыва ситуация значительно изменилась. Сейчас команда Курбана Бердыева идет на 11-й строчке в таблице с 31 очком в активе и ни о какой Лиге Европы уже не мечтает, гораздо ближе она сейчас к зоне переходных матчей.

От 13-х «Крыльев Советов» казанцев отделяет всего четыре балла – гандикап, который ничего не может им гарантироваться. Осложняет ситуацию и неудачная игра команды – ничья 1:1 с «Уфой» в прошлом туре продлила серию «Рубина» без побед до семи матчей.

Все идет к тому, что остаток сезона казанский коллектив посвятит борьбе за выживание.

Дисквалифицирован Павел Могилевец. Под вопросом участие в матче Александра Бухарова и Владимира Граната.

Статистика

Последних четыре домашних матча «Спартак» выиграл у «Рубина»

Только в одном из шести последних домашних матчей «Спартак» проигрывал

«Рубин» не побеждает в последних семи матчах чемпионата – четыре поражения и три ничьи

Прогноз

«Спартак» не оправдывает прогнозы болельщиков и даже третье место сейчас для команды кажется несбыточной мечтой, но побороться за него «красно-белые» еще вполне способны. «Рубин» не представляет сейчас из себя ничего сверхъестественного, команда Бердыева с трудом берет очки в играх с аутсайдерами и достаточно много пропускает.

Дома «Спартак» играет гораздо удачнее, чем в гостях, поэтому явно будет делать ставку на победу и наверняка ее добьется.

Мы считаем, что у гостей нет шансов. Прогноз – победа «Спартака». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.71

Источник: www.vseprosport.ru